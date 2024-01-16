Що робити, якщо скло в автомобілі замерзає зсередини, і чому так відбувається

Взимку, коли температура повітря часто опускається нижче нуля, а вночі "радує" досить сильними морозами, лобове скло автомобіля замерзає. Часом так відбувається всередині. Чому і що робити?

Про це розповіли у виданні Mirror.

Згідно з автомобільною організацією RAC, замерзання лобового скла всередині салону пов'язане з конденсатом. Найгірше те, що це може вплинути на ваш автомобіль, особливо, якщо це досить стара модель.

Чому замерзає скло всередині автомобіля

В RAC стверджують, що поява обледеніння всередині автомобіля вказує на високу вологість в салоні. Якщо всередині авто тепле, вологе повітря, то це призведе до утворення конденсату на вікнах та лобовому склі, а через низьку зовнішню температуру скло стає вночі холодним і підмерзає.

Автомобільні експерти впевнені, що в транспортних засобах, незалежно від їхнього віку, марки чи моделі, така проблема досить поширена. Тому потрібно знати, як з нею впоратися.

Конденсат в автомобілі може з'являтися через різні фактори. Наприклад, якщо ви залишили в машині вологе взуття, вода буде з часом випаровуватися, що призведе до надлишку вологи. Таке ж може статися, якщо увімкнути обігрівач перед паркуванням.

Що робити, щоб скло не замерзало всередині авто

Що робити, щоб скло не замерзало всередині авто / Фото: Unsplash

В RAC впевнені, якщо ви будете регулярно впевнюватися, що автомобіль добре провітрюється, то можна запобігти утворенню конденсата і, як результат, позбутися обледеніння всередині. Наприклад, якщо у вас часто працює обігрівач, намагайтесь відчиняти вікна, особливо, коли паркуєтесь, щоб збалансувати різницю між внутрішньою та зовнішньою температурою.

Також переконайтесь, що прибрали всі вологі предмети з салону. Навіть якщо ви просто прогулялися мокрим тротуаром чи були у спортзалі, не залишайте вологе взуття та спортивний одяг всередині.

Прибрати зайвий конденсат з автомобіля допоможуть і деякі продукти. Наприклад, силікагель. Можете залишити невелику його кількість в підставці для склянок, щоб він увібрав вологу.

Якщо ці способи не допоможуть побороти проблему, значить, вона серйозніша, кажуть експерти. Тоді варто відправити автомобіль у ремонт.

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