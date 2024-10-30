Що робити, якщо у квіткових горщиках з'явилася пліснява: чотири продукти, які допоможуть її позбутися

Біла пліснява, яка з'являється на землі в квітковому горщику, це не лише неприємне видовище. Вона також негативно впливає на рослину. Тому з нею потрібно боротися.

Не варто одразу бігти за свіжим ґрунтом у квітковий магазин, адже є набагато простіші рішення з використанням продуктів, які точно є в вашому будинку.

Звідки з'являється пліснява в горщику

Пухнастий білий наліт, який з'являється на поверхні землі — це ніщо інше, як пліснява, яка викликана грибковими інфекціями. Вона також може виникати тоді, коли ви надмірно поливаєте рослину чи у приміщенні надто вологе повітря.

Насамперед, перед видаленням грибка, потрібно зрозуміти, що викликало його появу. На деякий час спробуйте обмежити поливання рослин. Якщо пліснява зникла, це означає, що ви переливаєте свої квіти. А якщо це не допомогло, доведеться лікувати рослину. Зробити це можна не лише магазинними засобами.

Як зупинити зростання плісняви в квіткових горщиках: 4 бабусині методи

Найпростіший метод, який вже давно використовується проти плісняві на землі, це підсушити ґрунт. Витрусіть його з горщика на деко і поставте в розігріту до 90 градусів духовку на 30 хвилин. В процесі потрібно кілька разів перемішати землю. Ця процедура допоможе позбутися не лише цвілі, але й личинок та деяких шкідників.

Ще один ефективний засіб від плісняви в квіткових горщиках — харчова сода. Її рекомендовано використовувати двома способами. Перший полягає у змішуванні 10 г соди з 1 л води. Цією сумішшю потрібно обприскувати рослини протягом 10 днів. Ви помітите, що наліт темніє.

Також харчову соду можна наносити безпосередньо на ґрунт. Попередньо розведіть 1,5 ст. ложок речовини у 1 склянці кип'яченої і охолодженої води.

Досить ефективно бореться з пліснявою кориця. Вона швидко вбиває грибок і бореться з його повторною появою.

Не менш потужним засобом є й часник. Зубчики потрібно розрізати на маленькі шматочки і покласти у землю, вже за кілька днів пліснява зникне.

Верхній шар ґрунту можна присипати кавовою гущею. Вона не лише зупинить зростання плісняви, але й додатково підживить рослини.

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