Що робити, якщо у товстянки жовтіє листя: три бюджетні засоби, які змусять грошове дерево зеленіти

Товстянка (грошове дерево) — одна з найулюбленіших кімнатних рослин багатьох українців. Її легко вирощувати, вона вимагає мінімального догляду. Але інколи її листя починає жовтіти і опадати.

Чому жовтіє і опадає листя у товстянки

Причин може бути декілька, а тому слід спочатку їх правильно ідентифікувати, щоб надати рослині необхідний догляд:

Природні — доросле грошове дерево може скидати старе листя, щоб оновитися. Спочатку воно жовтіє, стає млявим, зрештою опадає. Це явище є цілком нормальним. Зазвичай процес відбувається восени, хоча може початися в будь-яку пору року. Якщо інші частини росилини зелені та пружні, не варто непокоїтися. Сонячний опік — одна з найпоширеніших причин, чому жовтія крона дерев. Хоча товстянка полюблеє світло, однак, пряме сонячне проміння викликає у рослини серйозні опіки. Тому уважно стежте за станом грошового дерева. Спочатку листя почервоніє, потім пожовтіє і почне опадати. Якщо не вжити належних заходів, рослина засохне. Порушення режиму поливання — це часта помилка недосвідчених квітникарів. Грошове дерево не можна рясно і часто поливати, інакше листя почне жовтіти. В природі товстянка зростає в умовах посухи, а тому не любить надмірної вологи. За надлишку води коріння почне гнити, а листя темніти. Шкідники та хвороби — найпоширенішими шкідниками, які можуть шкодити товстянці, є борошнистий червець, павутинний кліщ, тріпс.

Що робити, якщо у товстянки жовтіє листя: підживлення

Досвідчені квітникарі радять готувати підживлення для товстянки з подрібненого листя яглиці звичайної. Візьміть кілька штук, покладіть в банку, добре розімніть, залийте 100 мл води і залишіть в теплому місці на 4 дні. Перед застосуванням таке добриво слід розвести у воді в пропорції 1:3.

Ще одним чудовим підживленням для грошового дерева є яєчна шкаралупа. Її можна просто додавати у ґрунт (попередньо подрібнивши) або приготувати спеціальний настій. До склянки порошку яєчної шкаралупи додати 2,5-3 л води. Настоювати розчин 3 дні. Таким добривом можна поливати не частіше 1 разу на місяць.

Ще товстянку можна обприскувати бурштиновою кислотою. Розведіть в 1 л води 2 пігулки бурштинової кислоти (100 мг кожна). Розчином слід обприскувати листя рослини.

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