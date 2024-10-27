Що робити, якщо улюблений светр "сів" під час прання: до чого тут квасоля

Чи можна врятувати светр, який "сів"? Якщо після пральної машини улюблена річ зменшилася на кілька розмірів, не варто її викидати. Існує ефективний спосіб врятувати ситуацію.

Светр, який "сів" під час прання — справжнє жахіття, яке рано чи пізно трапляється з кожною людиною. На щастя, вовняну річ можна відновити. І для цього вам не потрібні дорогі засоби з магазину.

Що потрібно зробити? Візьміть приблизно 2,5 л води і 500 г білої квасолі. Квасолю покладіть у каструлю, залийте рідиною, залишіть на ніч, щоб вона набрякла і збільшилася в об'ємі.

Наступного дня відваріть квасолю, квасолю виберіть в іншу миску, а сам бульйон, який залишився після варіння, використовуйте для розтягнення светра. Опустіть виріб в рідину на 3-4 години, кілька разів дістаньте його і злегка розтягуйте в тих місцях, де він найбільше "сів". Після цього не забудьте випрати річ руками з засобом для вовни.

Просушувати светр потрібно у розкладеному вигляді на рушнику, щоб останній увібрав в себе всю вологу. Через кілька годин ви зможете знову одягнути улюблену річ.

Як правильно прати вовняний светр, щоб він не "сів"

Прання светра з вовни — це тонке мистецтво. Щоб не отримати неприємних сюрпризів, запам'ятайте кілька правил. Насамперед, зверніть увагу на температуру води. Кашемір чи шерсть радять прати в холодній або злегка теплій воді, тому що через гарячу рідину відбувається усадження волокон.

Якщо ви використовуєте пральну машину, обирайте лише "Делікатний" режим або "Ручне прання". Не менш важливий вибір правильного мийного засобу. Не беріть сильну хімію, краще м'які рідини, які забезпечують догляд і запобігають потьмянінню.

Дехто рекомендує додавати у відсік для порошку невелику кількість дитячого шампуню. Він м'яко і ефективно випере вовняний светр. Перед пранням замочіть виріб у теплій воді з оцтом. Він діє як натуральний пом'якшувач і запобігає зминанню вовни.

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