Що робити, якщо в унітазі постійно тече вода: 5 простих варіантів вирішення проблеми

Спочатку треба виявити причину витоку води, тоді буде значно легше вирішити питання.

Розповідаємо, які причини витікання води з бачка чи самого унітазу і як швидко усунути проблему.

Що робити, якщо в унітазі постійно тече вода

Перевірте прокладку. Це найчастіша проблема, адже з часом резинова прокладка зношується, тому відбувається протікання. Щоб переконатися, що витік води саме у районі прокладки, зніміть кришку унітазу й подивіться, якщо рівень води не дістає до шийки переливу, отже, проблема саме в прокладці. Тоді варто перекрити воду, зняти механізм і замінити прокладку.

Це найчастіша проблема, адже з часом резинова прокладка зношується, тому відбувається протікання. Щоб переконатися, що витік води саме у районі прокладки, зніміть кришку унітазу й подивіться, якщо рівень води не дістає до шийки переливу, отже, проблема саме в прокладці. Тоді варто перекрити воду, зняти механізм і замінити прокладку. Проблема з клапаном. З часом клапан заслінки може пошкодитися чи деформуватися, тому вода просочуватиметься в унітаз. Щоб перевірити, чи не пошкоджено клапан, спустіть воду й подивіться, чи витікатиме вона під час повторного набору в унітаз. Такий клапан можна придбати на ринку чи в будь-якому магазині, його легко замінити, тому не буде потреби викликати сантехніка.

З часом клапан заслінки може пошкодитися чи деформуватися, тому вода просочуватиметься в унітаз. Щоб перевірити, чи не пошкоджено клапан, спустіть воду й подивіться, чи витікатиме вона під час повторного набору в унітаз. Такий клапан можна придбати на ринку чи в будь-якому магазині, його легко замінити, тому не буде потреби викликати сантехніка. Потрібна заміна ущільнювача. Між основою унітаза та підлогою є прокладка-ущільнювач, яка може зруйнуватися, тому відбувається витік води на підлогу. Для того, щоб замінити цей ущільнювач, треба знімати унітаз. Якщо ви самостійно не зможете впоратися з цією проблемою, тоді краще викликати сантехніка.

Між основою унітаза та підлогою є прокладка-ущільнювач, яка може зруйнуватися, тому відбувається витік води на підлогу. Для того, щоб замінити цей ущільнювач, треба знімати унітаз. Якщо ви самостійно не зможете впоратися з цією проблемою, тоді краще викликати сантехніка. Наявність тріщин. Тріщини можуть бути на самому унітазі, на змивному клапані та на трубі переливу. Якщо ви виявили тріщину на будь-якій із деталей конструкції, її обов’язково треба замінити. Не варто забувати, що перед ремонтними роботами треба перекрити воду та злити її з бачка.

Тріщини можуть бути на самому унітазі, на змивному клапані та на трубі переливу. Якщо ви виявили тріщину на будь-якій із деталей конструкції, її обов’язково треба замінити. Не варто забувати, що перед ремонтними роботами треба перекрити воду та злити її з бачка. Неправильно встановлена сантехніка. Якщо унітаз не прикріплений до підлоги чи в якійсь частині конструкції недостатня герметизація, це може стати причиною протікання води. Треба переконатися, що сантехніка добре прикріплена до підлоги і немає прогалин між основою та ущільнювачем. За необхідності варто підтягнути всі шурупи чи замінити кільце ущільнювача для кращої герметизації.

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