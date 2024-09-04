Що робити з чорнобривцями після цвітіння: добриво, мульча, боротьба зі шкідниками та хворобами

Чорнобривці в Україні — це особливо улюблена та поширена квітка. Її висаджують у двориках, на клумбах, приватних та присадибних ділянках, де чорнобривці ростуть на постійній основі. Що робити з чорнобривцями після цвітіння? Ні в якому разі після збору насіння не потрібно спалювати рослину, вона може бути корисною, в першу чергу, для покращення ґрунту.

Осіння підготовка грядок

Наприкінці теплого сезону, у вересні та жовтні, коли закінчується цвітіння та звільняються квітники, чорнобривці використовуються для підготовки грядок. Вирвані із землі кущики, подрібнюються разом із квітками, коренем, розкидаються по землі та перекопуються. Рекомендована глибина загортання 20-30 см. Особливу користь нададуть чорнобривці грядкам для моркви, капусти, часнику, полуниці, цибулі, томатів.

Покращення ґрунту

Восени, прибираючи посадки чорнобривців, можна зрізати надземну частину кущиків, а коріння залишати в землі. Кореневища, залишившись на зимівлю, запобігатимуть вимиванню мікроелементів, збільшать його волого- та повітропроникність.

Захист полуниці

Чорнобривці ефективні проти різноманітних шкідників, особливо полуниці, для боротьби з гнильними інфекціями, нематодою тощо.

Можна використовувати подрібнені суцвіття-кошики та навіть стебла з листям, закопуючи їх безпосередньо в землю. Таким чином вдасться відлякати нематоду та довгоносика, які вважаються одними з найнебезпечніших шкідників полуниці. Вся справа у фітонцидах, що виділяються чорнобривцями. Саме вони відлякують комах. Для цього подрібнене листя, стебла бутони полуниці потрібно покласти в лунку під час її посадки, що захистить полуницю на декілька років і від таких хвороб як сіра, біла, чорна гниль, біла плямистість, фузаріоз, антракноз, коренева гниль. Аналогічну процедуру можна робити для інших осінніх посадок, наприклад, того ж часнику.

Компостування чорнобривців

Для поліпшення складу компосту, чорнобривці є незамінним компонентом. Перед внесенням великі стебла подрібнюються секатором, рубаються лопатою. Після вкладання в компостну купу, вся маса обов'язково покривається шаром торішнього компосту та іншої органіки.

Можна зробити компост лише з самих чорнобривців. Рослини у подрібненому вигляді слід щільно утрамбувати та залити водою. У такому вигляді настоюватись протягом 15-20 днів. Після цього розчинити настій у воді у співвідношенні 1 до 10. Отриманим розчином можна поливати рослини восени перед зимівлею.

Укриття на зиму

Для утеплення на зиму кущики чорнобривців використовують цілком або подрібнюють. Для затримання снігу на посадках вирвані з коренем рослини, укладають на землю. Укриття з чорнобривців не лише затримує сніг, створює повітряний прошарок, а й відлякує мишей і зайців.

Укриття на зиму

Настій проти шкідників

Якщо насушити багато чорнобривців, то наступного сезону їх можна буде використовувати для приготування настоїв від шкідників.

Настій від попелиці готується наступним чином — сухі чорнобривці заливають водою у співвідношенні 1 до 10 та залишають у прохолодному темному приміщенні 2-3 дні. Після закінчення зазначеного терміну настій процідити та додати трохи господарського мила, 40-50 г. Добре перемішати, щоб мило повністю розчинилося, і можна використовувати проти попелиці як для профілактики, так і безпосередньо вже в боротьбі зі шкідником.

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