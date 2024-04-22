Що робити з кучерявим волоссям: варіанти зачісок і стрижок для жінок та чоловіків

Власникам кучерявого волосся безсумнівно пощастило. Проте, попри привабливість локонів, вони нерідко доставляють чимало клопоту. Жінки та чоловіки з кучерявим волоссям щодня зіштовхуються з проблемою створення зачіски та укладки. У відповідь стилісти запевняють - наступного сезону кудрі точно залишаться актуальними, а варіацій, на тему, як постригти і укласти кучеряві неслухняні локони - безліч.

Варіанти стрижок та зачісок для кучерявого волосся - розповідаємо далі.

Як доглядати за кучерявим волоссям

Щоб не нашкодити кучерявому волосся та отримати гарну зачіску стилісти рекомендують:

мінімально застосовувати гарячі інструменти, а краще взагалі відмовитися від них

використовувати фен на мінімальному температурному режимі

обробляти волосся темозахистом

використовувати насадку-дифузор для формування чітких завитків та повноцінного просушування коренів;

при появі на пасмах жорсткої кірки після просихання, кучері потрібно з акуратністю прочесати пальцями, трохи піднімаючи біля коріння.

Стайлінг кучерявого волосся - завдання з непростих. Для структурованих кучериків варто купити пінку або крем, для слухняних — засіб, що розгладжує. Важливо — не використовувати дешеву продукцію із масмаркету, у складі якої є спирт. Проте бюджетні недорогі засоби також можуть бути якісними — треба звертати увагу не так на вартість, як на репутацію виробника.

Засоби, які допоможуть зі стайлінгом:

піна і мус

гель

желе

кастард

смузі або молочко

крем

спрей.

Зачіски кучерявого волосся для жінок

Французька коса

Зачіска, яка не виходить з моди. А щоб створити зачіску, вам потрібно

виділити три пасма над вухом;

почати плести з тім’яної області;

вести плетіння до іншого вуха;

після вчиняти дії до потилиці;

закріпити результат.

Зачіска французька коса

Ретро-хвилі

Такий варіант зачіски ідеально підійде для урочистих подій. Для цього потрібно:

добре розчешіть волосся і обробіть його спеціальним засобом для пом’якшення та зволоження;

поділіть шевелюру косим проділом;

хвилі робіть вручну, закріплюючи кожну з пасм спеціальним затискачем;

результат обов’язково зафіксуйте лаком.

Джгутики

Зачіска легко підійте на волосся будь-якої довжини (зокрема, короткої). Щоб втілити задум у життя, варто:

відібрати велике пасмо у обличчя;

розділити її на 2 частини;

зробити сам джгут;

укласти його за допомогою шпильок.

Зачіска джгутики

Недбалий пучок

Така зачіска підійте на "щодень". Для укладки потрібно:

зробити хвіст (ззаду залишаються кілька вільних пасм);

зробити вузлик (кінець хвостика просовується в невелику дірочку над гумкою);

вільні локони прибирати в вузол, що вийшла;

повторити події з іншого боку;

за потреби закріпіть результат.

Стрижки для жінок з кучерявим волоссям

Боб з чубчиком

Стрижка гармонійно виглядатиме на тонкому волоссі, яке легше піддається укладці і не обтяжує зачіску. Головна особливість боба – універсальність. Стрижка чудово виглядає на дівчатах з будь-яким типом обличчя.

Стрижка боб на кучеряве волосся

Афропіксі

Афро-кучері здатні урізноманітнити піксі, зробити зачіску більш виразною. Впоратися з "неслухняною" верхівк можна за допомогою хімічної завивки. Короткі скроні з пасмами-завитками додадуть образу пустотливу грайливість. Об'єм створюється за допомогою фена.

Стрижка афропіксі

Вінтажні короткі кучері

Стрижка каре з чубчиком дозволяє експериментувати та створювати нові образи. Зовсім необов'язково підкреслювати кучері, закріплюючи їх плойкою. Розпущені, розпатлані локони виглядають не менш ефектно, ніж міцна завивка з фіксацією кожного пасма.

Стрижка афропіксі

Боб у формі трикутника

Це універсальна стрижка, яка легка в укладанні та чудово підходить для дівчат з круглим обличчям. Якщо укласти таку зачіску з використанням гелю, то вийде ефект "мокрого волосся" - стайлінг, який завжди у тренді.

Стрижки з кучерявим волоссям для чоловіків

Кучерявий помпадур

Це стрижка, що відрізняється короткими скронями і довгим волоссям у темній зоні, яке зазвичай зачесане назад. Помпадур сам виклик, і кучері піднімають цю популярну в 50-х роках зачіску на новий рівень. Завитки збільшують товщину і густоту волосся, що вже має помпадур.

Для того, що зачіска мала максимальний ефект, потрібно всього лише, щоб волосся було акуратним та причесаним.

Стрижка кучерявий помпадур

Андеркат

Стрижка пішла від військових. Однак, якщо її виконати на кучерявому волоссі, в результаті вийде абсолютно новий образ. Це один із способів прибрати кучеряве волосся.

Стрижка андеркот

Хвилі на один бік

Укладка на бік - одна з найбільш знакових і завжди модних зачісок. Саме за допомогою кучерів можна створити максимальний об'єм у бічній частині. Ця зачіска добре поєднується з вінтажною естетикою.

Стрижка хвилі на бік

Раніше ми розповідали, топ-4 технік формування гарних завитків для кучерявого волосся.

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