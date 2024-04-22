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Що робити з кучерявим волоссям: варіанти зачісок і стрижок для жінок та чоловіків

Що робити з кучерявим волоссям: варіанти зачісок і стрижок для жінок та чоловіків

Варіанти зачісок для кучерявого волосся

Не варто витягувати волосся праскою і позбавлятися хвилястих локонів.

Власникам кучерявого волосся безсумнівно пощастило. Проте, попри привабливість локонів, вони нерідко доставляють чимало клопоту. Жінки та чоловіки з кучерявим волоссям щодня зіштовхуються з проблемою створення зачіски та укладки. У відповідь стилісти запевняють - наступного сезону кудрі точно залишаться актуальними, а варіацій, на тему, як постригти і укласти кучеряві неслухняні локони - безліч.

Варіанти стрижок та зачісок для кучерявого волосся - розповідаємо далі.

Як доглядати за кучерявим волоссям

Щоб не нашкодити кучерявому волосся та отримати гарну зачіску стилісти рекомендують:

  • мінімально застосовувати гарячі інструменти, а краще взагалі відмовитися від них
  • використовувати фен на мінімальному температурному режимі
  • обробляти волосся темозахистом
  • використовувати насадку-дифузор для формування чітких завитків та повноцінного просушування коренів;
  • при появі на пасмах жорсткої кірки після просихання, кучері потрібно з акуратністю прочесати пальцями, трохи піднімаючи біля коріння.

Стайлінг кучерявого волосся - завдання з непростих. Для структурованих кучериків варто купити пінку або крем, для слухняних — засіб, що розгладжує. Важливо — не використовувати дешеву продукцію із масмаркету, у складі якої є спирт. Проте бюджетні недорогі засоби також можуть бути якісними — треба звертати увагу не так на вартість, як на репутацію виробника.

Засоби, які допоможуть зі стайлінгом:

  • піна і мус 
  • гель 
  • желе
  • кастард
  • смузі або молочко 
  • крем 
  • спрей.

Зачіски кучерявого волосся для жінок

Французька коса

Зачіска, яка не виходить з моди. А щоб створити зачіску, вам потрібно

  • виділити три пасма над вухом;
  • почати плести з тім’яної області;
  • вести плетіння до іншого вуха;
  • після вчиняти дії до потилиці;
  • закріпити результат.
Зачіска французька коса / ©
Зачіска французька коса

Ретро-хвилі

Такий варіант зачіски ідеально підійде для урочистих подій. Для цього потрібно:

  • добре розчешіть волосся і обробіть його спеціальним засобом для пом’якшення та зволоження;
  • поділіть шевелюру косим проділом;
  • хвилі робіть вручну, закріплюючи кожну з пасм спеціальним затискачем;
  • результат обов’язково зафіксуйте лаком.

Джгутики

Зачіска легко підійте на волосся будь-якої довжини (зокрема, короткої). Щоб втілити задум у життя, варто:

  • відібрати велике пасмо у обличчя;
  • розділити її на 2 частини;
  • зробити сам джгут;
  • укласти його за допомогою шпильок.
Зачіска джгутики / ©
Зачіска джгутики

Недбалий пучок

Така зачіска підійте на "щодень". Для укладки потрібно:

  • зробити хвіст (ззаду залишаються кілька вільних пасм);
  • зробити вузлик (кінець хвостика просовується в невелику дірочку над гумкою);
  • вільні локони прибирати в вузол, що вийшла;
  • повторити події з іншого боку;
  • за потреби закріпіть результат.

Стрижки для жінок з кучерявим волоссям

Боб з чубчиком

Стрижка гармонійно виглядатиме на тонкому волоссі, яке легше піддається укладці і не обтяжує зачіску. Головна особливість боба – універсальність. Стрижка чудово виглядає на дівчатах з будь-яким типом обличчя.

Стрижка боб на кучеряве волосся / ©
Стрижка боб на кучеряве волосся

Афропіксі

Афро-кучері здатні урізноманітнити піксі, зробити зачіску більш виразною. Впоратися з "неслухняною" верхівк можна за допомогою хімічної завивки. Короткі скроні з пасмами-завитками додадуть образу пустотливу грайливість. Об'єм створюється за допомогою фена.

Стрижка афропіксі / ©
Стрижка афропіксі

Вінтажні короткі кучері

Стрижка каре з чубчиком дозволяє експериментувати та створювати нові образи. Зовсім необов'язково підкреслювати кучері, закріплюючи їх плойкою. Розпущені, розпатлані локони виглядають не менш ефектно, ніж міцна завивка з фіксацією кожного пасма.

Стрижка афропіксі / ©
Стрижка афропіксі

Боб у формі трикутника

Це універсальна стрижка, яка легка в укладанні та чудово підходить для дівчат з круглим обличчям.  Якщо укласти таку зачіску з використанням гелю, то вийде ефект "мокрого волосся" - стайлінг, який завжди у тренді.

Стрижки з кучерявим волоссям для чоловіків

Кучерявий помпадур

Це стрижка, що відрізняється короткими скронями і довгим волоссям у темній зоні, яке зазвичай зачесане назад. Помпадур сам виклик, і кучері піднімають цю популярну в 50-х роках зачіску на новий рівень. Завитки збільшують товщину і густоту волосся, що вже має помпадур.

Для того, що зачіска мала максимальний ефект, потрібно всього лише, щоб волосся було акуратним та причесаним.

Стрижка кучерявий помпадур / ©
Стрижка кучерявий помпадур

Андеркат

Стрижка пішла від військових. Однак, якщо її виконати на кучерявому волоссі, в результаті вийде абсолютно новий образ. Це один із способів прибрати кучеряве волосся.

Стрижка андеркот / ©
Стрижка андеркот

Хвилі на один бік

Укладка на бік - одна з найбільш знакових і завжди модних зачісок. Саме за допомогою кучерів можна створити максимальний об'єм у бічній частині. Ця зачіска добре поєднується з вінтажною естетикою.

Стрижка хвилі на бік / ©
Стрижка хвилі на бік

Раніше ми розповідали, топ-4 технік формування гарних завитків для кучерявого волосся.

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