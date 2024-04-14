Що робити з нарцисами після цвітіння, щоб квіти радували наступного року

Що робити, коли відцвіли нарциси, чи потрібно їх обрізати та коли це робити

Яскраві, біло-жовті нарциси радують око на ділянках, клумбах, прибудинкових територіях. Цвітіння цих рослин припадає на квітень та травень. Після цього квітконоси засихають, залишається тонке листя.

Багатьох початківців садівників цікавить питання, що робити з нарцисами після цвітіння — чекати поки листова частина повністю не засохне та викопувати цибулини, чи робити це зразу після цвітіння.

Розповідаємо, що можна і потрібно робити з нарцисами після того, як вони відцвіли.

Коли та для чого обрізати нарциси

Квіти нарцисів потрібно обрізати, коли вони стануть сухими, відцвітуть.

"Зріжте стебло над листям. Видаліть квітки після того, як вони відцвітуть, щоб відвернути енергію рослини для створення запасів у цибулині, а не для виробництва насіння, — радить експерт із садівництва Сара Рейвен.

Але видаляти листя при цьому не потрібно. Залиште його як мінімум на 6 тижнів після цвітіння, — рекомендує експертка. "Занадто раннє зрізання листя нарцисів після цвітіння є найбільш поширеною причиною сліпих, не квітучих цибулин, — пояснює Рейвен. Потрібно залишити листя відмирати природним шляхом, не обрізаючи та не зв'язуючи його вузлами та гумками. Це запорука пишно цвітіння нарцисів наступного року.

Повністю зрізати нарциси можна наприкінці травня.

Чим підживити нарциси після цвітіння

Поживні елементи з залишеного після цвітіння листя будуть повільно переходити у цибулину рослини. Таким чином, нарцис сам себе частково забезпечує життєвими силами на наступний сезон. З усім тим, підживлення нарцисів навесні для майбутнього цвітіння має вагоме значення.

Після обрізки квітів потрібно підживити квітник.

У пріоритеті монофосфат калію, що сприяє успішній зимівлі цибулин і створює певний доробок на наступний рік. На ранній стадії розвитку нарциси потребують азоту, який сприяє зростанню зеленої маси. Головне - у помірних кількостях. Потрібний рослині й фосфор.

Позитивний ефект гарантують органічні добрива, у яких є все необхідне для цієї культури після періоду цвітіння. Деякі садівники відразу після закінчення цвітіння використовують деревну золу, яка є цінним джерелом калію та фосфору.

Коли викопувати нарциси

Викопувати чи не викопувати — питання, яке мучить багатьох садівників. Більшість сортів, найпростіші з них, можна викопувати раз на декілька років. Махрові сорти або сучасні гібриди бажано викопувати щороку. Найцінніші цибулини краще викопати.

Оптимальний час для викопування нарцисів — коли залишене листя засохло, але повністю ще не опало. Звичайно це відбувається в середині літа.

Чому потрібно орієнтуватися саме на листя? Наявність листя зменшується ризик пошкодження цибулин, адже якщо їх порізати лопатою — вони не будуть рости. Є ще один важливий нюанс — не повністю опале листя свідчить про те, що ще не відбулося вкорінення, а це важливо, оскільки викопувати цибулини, котрі вже повторно вкоренилися, не рекомендується.

Після викопування цибулини потрібно залишити у прохолодному та темному приміщенні. Наприклад, у підвалі чи у льоху.

Після цього цибулини потрібно висушити, зберігаючи у сухому приміщенні при кімнатній температурі. Як тільки вони повністю висохнуть, посадковий матеріал помістіть у постійне місце зберігання.

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