Що робити з непотрібними церковним календарем та іконками: відповідь священика 

Іноді люди не знають, що робити, приміром, зі старим церковним календарем. Адже у ньому є зображення різних ікон - як от Матері Божої чи Миколи Чудотворця.

Про це у своєму TikTok розповів священик Олексій Філюк.

"Часом люди бояться знищити календаря, бо там є зображення святих. Речі, які не використовують, - такі як церковні календарі із зображеннями святих, порвані чи затерті паперові іконки, що не використовуються, то їх треба зібрати і спалити. І гріха нема", - розповів священик.

Нагадаємо, до 1 вересня 2023 року українці вшановували дату смерті Івана Предтечі 11 вересня. Однак, після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, дата святкування змінилася. 2024 року ця пам'ятна дата припадає на 29 серпня.

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