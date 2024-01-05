Що робити зі старою свяченою водою: виливати чи не виливати — в церкві дали відповідь

Напередодні великого свята Водохреща, коли в храмах освячують воду, а люди купаються в ополонці, розібралися, що робити зі старою свяченою водою і як взагалі її використовувати.

На всі запитання відповів священник з села Майори (Одеська область) Михайло Секержинський.

Чи ввечері на Водохреща і вранці на Богоявлення освячують різну воду?

І напередодні Богоявлення (5 січня), і 6 січня в день Водохреща, воду освячують однаково. Ця процедура називається Чин великого освячення води. Тому вона взагалі нічим не відрізняється. Також священник нагадав, що Водохреще і Богоявлення — по-суті одне і те ж свято. Тому що серед людей часто можна почути, що існує "йорданська" вода чи "богоявленська" вода, які потрібно набирати і використовувати для різних потреб. Це все хибні твердження.

Як розбавити свячену воду: чи потрібно використовувати лише Хрещенську для цього?

Ні, розбавляти свячену воду можна будь-якою водою, навіть з-під крану. Навіть крапля святої води здатна передати благодать. Наприклад, люди під час свята приносять із собою пляшечки чи баночки зі звичайною водою, а священник її освячує за допомогою окроплення. Тобто, достатньо всього 1-2 крапель святої води, щоб передалася благодать. Звичайно, під час цього процесу краще молитися. Якщо у вас вдома закінчується свячена вода, можете взяти банку звичайної і долити туди кілька крапель святої. При цьому обов'язково перехрестіться і промовте "Господи, благослови!".

На Водохреще навіть вода з-під крану стає святою?

Це не зовсім так. Хоча Господь, охрестившись у Йордані, своїм Єством освятив воду, це не означає, що вся вода стає святою. У крані вода автоматично не освячується, це повинен зробити священник у храмі чи на водоймі за допомогою спеціальних молитов.

Як використовувати святу воду?

Як використовувати святу воду? / Фото: pixabay.com

Свяченою водою можна вмиватися, окропляти своє житло, близьких людей, які відправляються у далеку дорогу, її можна і потрібно пити. Однак дуже важливо пам'ятати, що свята вода, як і будь-яка святиня, може стати предметом забобонного поклоніння. Наприклад, коли ікону вішають не для молитов, а перед будинком для захисту від злих сил.

Також варто зазначити, хоча зазвичай святу воду потрібно пити натще, але якщо людина хворіє, приймає ліки чи протягом дня відчула себе погано, то може випити її в будь-який час, навіть після їжі.

Чому псується свячена вода: чи це означає, що священник погано молився?

Як правило, свята вода не псується. Таке часто трапляється, якщо людина п'є прямо з банки, а не наливає в склянку чи кружку. У кожного з нас в роті є мікрофлора, яка переходить у воду і там множиться. Священник до псування свяченої води відношення не має.

Що робити зі старою свяченою водою?

Якщо вона не зіпсувалася, її потрібно випити. А ось виливати її у водостік суворо заборонено. Про це нагадали у Закарпатській єпархії ПЦУ. Зіпсовану водохресну воду виливають в такому місці, де не ходять люди та тварини. Найкраще вилити її в річку за течією чи в будь-яку іншу водойму.

Не варто використовувати залишки, щоб поливати ними вазони, город або готувати їжу. Але Велику агіасму (святиню) можна додавати у тісто для просфор. Крім цього священники нагадали, що святу воду потрібно обов'язково зберігати у чистій банці (пляшці) біля образів і приймати після ранішньої молитви по кілька ковтків (за потребності можна частіше).

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