Що роблять щасливі родини перед сном: секрет, який "взірвав" TikTok

Чи замислювалися ви, чому одні закохані засинають, ніжно пригорнувшись одне до одного, а інші лягають спати, відвернувшись у різні боки, не промовивши й слова?

2023 року користувачка Instagram @HappyFamilyMom поділилася відео, в якому її родина щоночі перед сном збирається разом, щоб пограти в настільні ігри.

Цей ролик набрав 15 мільйонів переглядів і викликав бурхливу реакцію в коментарях. Дехто зізнавався: "Ми теж так робили роками, поки не розлучилися", а інші запитували: "Невже це справді працює?".

Неочікувану відповідь дали науковці з Оксфордського університету. Вони провели дослідження, у якому 200 сімей протягом певного часу записували свої вечірні звички.

Результати виявилися вражаючими: пари, які хоча б 20 хвилин щодня проводили разом — граючи, читаючи чи навіть прибираючи — були на 57% більше задоволені своїм шлюбом, ніж ті, хто цього не робив.

"Спільні звички перед сном допомагають партнерам налаштуватися на один ритм. Це ніби натиснути кнопку перезавантаження для емоцій".

Однак не всі вечірні ритуали однаково корисні. Акторка Блейк Лайвлі в інтерв’ю Harper’s Bazaar розповіла, що її сім’я за годину до сну відкладає телефони. "Ми запровадили "годину тиші": малюємо, ділимося мріями або просто насолоджуємося спокоєм. Це наш спосіб сповільнити час".

Науковці зі Стенфорда підтверджують: гаджети перед сном знижують рівень мелатоніну на 30%, через що людина стає дратівливішою. Водночас історії з соцмереж доводять, що навіть найнесподіваніші звички можуть зміцнити стосунки.

Наприклад, подружжя з Канади, яке веде TikTok-акаунт @MidnightChefs, щоночі разом готує сендвічі. "Звучить дивно, але поки ми сміємося над крихтами на подушках, забуваємо про всі суперечки", — пишуть вони.

Та головне — не що саме робить пара, а наскільки регулярно це відбувається.

Дослідження Journal of Marriage and Family довело: сім’ї, які хоча б 4–5 разів на тиждень повторюють ті самі ритуали, рідше конфліктують через гроші чи виховання дітей.

Подружжя Джейсона та Емілі з Флориди щоночі перед сном має особливу традицію: вони разом згадують три хороші події, які сталися за день. "Спершу це здавалося дивним і навіть безглуздим, — зізнається Джейсон. — Але за місяць я помітив, що чекаю цього моменту так само, як діти чекають на улюблені мультики".

Що роблять щасливі родини / Фото: Unsplash

Психотерапевт Марк Менсон у подкасті Life Unfiltered пояснює, що не варто змушувати себе слідувати ритуалам, які не приносять радості: "Ритуал — це не магічна формула. Якщо вам не подобаються настільні ігри, не варто їх терпіти. Знайдіть те, що приносить вам задоволення та змушує сміятися".

Ще більш незвичну традицію започаткувала пара з Токіо: вони щоночі дарують одне одному символічні подарунки. Що всередині — не має значення: це може бути гарна ручка чи просто записка з написом "Дякую".

"Це наш маленький спосіб сказати: "Ти для мене важливий"", — розповіла дружина в інтерв’ю NHK. Їхнє відео з хештегом #НічніПодарунки стало вірусним і зібрало 8 мільйонів лайків за тиждень. Але що робити, якщо ваш партнер не любить сюрпризи?

Доктор Картер радить шукати індивідуальний підхід:

"Просто спитайте: що для тебе означає турбота? Відповідь може вразити. Один чоловік зізнався, що для нього це… можливість спокійно помити посуд. Його дружина заплакала, почувши це".

Клінічний психолог Джордан Пітерсон у книзі "12 правил життя" підкреслює важливість спільного часу:

"Сім’ю визначає не лише спільний дах над головою, а й готовність кожного дня знаходити простір для діалогу". Вечірні ритуали — це нитка, що поєднує "я" і "ми".

За даними Forbes, 68% пар, які постійно засинали в різний час, протягом року замислювалися про розлучення. Але ті, хто зміг знайти свій особливий "нічний ритуал", частіше зберігали стосунки, навіть переживши серйозні кризи. Так сталося з Майком і Сарою з Чикаго. Після непростого періоду у стосунках вони вирішили щоночі читати вголос книги з дитинства. "Сміючись над кумедними римами, ми наче повернулися в ті часи, коли просто дуркували від закоханості", — каже Сара.

Читайте також: