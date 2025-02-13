Що садити в березні у відкритий ґрунт: цим культурам заморозки не страшні

Цього року синоптики обіцяють ранню весну, тому в березні вже можна розпочинати городні роботи, тим паче деяким рослинам не страшні різкі перепади температури.

Наприкінці лютого досвідчені городники готуються до нового сезону. А вже в березні починаються активні роботи на присадибних ділянках. Коли стане тепліше і розмерзнеться ґрунт, то можна буде висаджувати дерева, висівати овочі та квіти, які не бояться заморозків.

Що можна сіяти й садити в березні та які роботи провести в саду

Плодово-ягідні дерева. Якщо в землі немає грудок льоду та снігу, можна сміливо садити дерева. У березні найкраще садити яблуні, сливи, груші, черешні, абрикоси й горіхи. Щодо чагарників, можна буде висаджувати жасмин і бузок. Для південних регіонів у березні найкращий час, щоб висадити черешні й персики.

Якщо в землі немає грудок льоду та снігу, можна сміливо садити дерева. У березні найкраще садити яблуні, сливи, груші, черешні, абрикоси й горіхи. Щодо чагарників, можна буде висаджувати жасмин і бузок. Для південних регіонів у березні найкращий час, щоб висадити черешні й персики. Оброблення саду від шкідників. За температури повітря вище п’яти градусів можна обробляти дерева й кущі від шкідників. Таке санітарне оброблення допоможе зберегти максимальну кількість урожаю, а також самі рослини. Обприскувати сад треба до того, як на деревах набрякнуть бруньки, щоб не зашкодити їм.

За температури повітря вище п’яти градусів можна обробляти дерева й кущі від шкідників. Таке санітарне оброблення допоможе зберегти максимальну кількість урожаю, а також самі рослини. Обприскувати сад треба до того, як на деревах набрякнуть бруньки, щоб не зашкодити їм. Розсада. В березні можна сміливо висівати насіння на розсаду, а наприкінці весни – висадити у відкритий ґрунт. Це можуть бути помідори, капуста, перець, баклажани, квасоля, рання морква, буряк, огірки.

В березні можна сміливо висівати насіння на розсаду, а наприкінці весни – висадити у відкритий ґрунт. Це можуть бути помідори, капуста, перець, баклажани, квасоля, рання морква, буряк, огірки. Овочі та квіти. Квіти й овочі, які не бояться заморозків, можна висівати в березні. Це редиска, рання морква, горох, шпинат, петрушка, кріп, цибуля і буряк. Квіти – левиний зів, ехінацея, петунія, айстри, дзвіночки й азаріна.

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