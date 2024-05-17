Що символізує жаба в домі: народні прикмети, які пов'язані з цим земноводним

Серед наших пращурів існувало чимало народних прикмет, які буди пов'язані з жабами. Зокрема, в давнину люди пояснювали, чому жаби лізуть до хати різноманітними неприємностями, які чекають на них в майбутньому.

Більшість повір'їв дійшли до наших днів. Так, наприклад, колись наші предки вірили, якщо до оселі залізла зелена жаба, то варто чекати на серйозну сварку з близькою для серця людиною.

Якщо ж жаба дуже велика, коричневого кольору — можуть з'явитися проблеми на роботі, зокрема, з колегами.

Побачити будь-яку жабу в будинку означає, що на родину чекають негаразди з грошима, можливо, варто бути обережними з купівлею дорогих товарів.

Народна прикмета, коли жаба на порозі сидить, означає, що на людей, які там живуть, чекають новини. Якщо ж земноводне залізло до хати і сіло на порозі — можуть скоро приїхати близькі родичі. Коли жаба швидко перестрибнула через поріг — візит буде нетривалим.

Побачити, як жаба стрибає по столу, символізує серйозні проблеми з фінансами.

При цьому наші пращури вірили, що жабу не можна виганяти з будинку. Вона повинна піти сама. Якщо ослухатися, на членів родини будуть чекати різноманітні неприємності.

Якщо ви побачили в кімнаті мертву жабу — це означає великі витрати, можливо, вам доведеться купити якусь вартісну річ.

В давнину до жаб ставилися з особливою обережністю. Вірили, якщо раптом вбити її, тоді людина, яка це зробила, назавжди втратить красу і молодість.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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