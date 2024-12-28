Що слід зробити вже зараз, щоб в курнику було тепло, сухо і без запаху, а кури неслися, як влітку

Дуже важливо правильно облаштувати курник взимку, щоб домашнім птахам там було максимально комфортно. Тоді вони будуть нестися, як влітку.

Багато українців, особливо власників заміських будинків і дачних ділянок, зараз замислюється над тим, щоб завести собі курей. Вони є чудовим варіантом саме для початківців у ведені домашнього господарства, адже не потребують особливого догляду і не є примхливими. Єдине, що потрібно обов'язково зробити — це правильно облаштувати курник.

Важливо, щоб у кожної курочки було своє окреме гніздечко в курнику, де вона буде перебувати більшу частину часу та нести яйця. Наявність сідала — важлива умова будь-якого курника. Його зазвичай створюють з дерев'яних жердин, діаметром 3-4 см. Такий розмір є ідеальним, тому що курка зможе міцно триматися лапками без відчуття напруження в них.

На сідалах кури відпочивають вдень і вночі, а в гніздах висиджують яйця. Встановлюють їх в окремо виділеному місці в курнику. Важливо, щоб воно було максимально віддалене від вікон і дверей, не було яскраво освітлене. Все тому, що через яскраве світло кури стають агресивними, можуть клювати власні яйця.

Також гнізда повинні розташовуватися подалі від годівниць і поїлок. В кожному з них роблять акуратну підстилку з подрібненого сіна або соломи. Хоча більшість фахівців сходяться на думці, що більш приємним і екологічним матеріалом є деревна зола, соснова стружка або стружка з листяних порід дерев. Можна додатково насипати будівельний пісок, який відрізняється чудовими дренажними властивостями.

Якщо ж ви використовуєте солому, обов'язково попередньо переконайтеся, що вона якісна і зберігалася в сухому та чистому місці. В сирому матеріалі може утворюватися цвіль, яка становить для здоров'я курей певну небезпеку.

Ідеальною для курей вважається підстилка товщиною не менше 7 см, але в зимовий період її розмір збільшують до 30-50 см, щоб птахам було тепло і зручно.

Щоб в курнику не було неприємних запахів, не забувайте регулярно змінювати підстилку кожного тижня. Однак, її щодня слід перевіряти, якщо помітили, що вона забруднена або мокра — одразу змінюйте, не вагаючись. Якісна вентиляція — ще одна важлива частина курника. В ідеалі її слід зробити в усіх чотирьох стінах і додатково облаштовують вентиляційні отвори.

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