Що спочатку обсмажують для плова: запам'ятайте просте правило — і ваша страва завжди буде смачною

Щоб приготувати смачний і ароматний плов, потрібно знати, коли і які інгредієнти до нього додавати.

Існує чимало рецептів цієї страви. І все ще в Мережі тривають дискусії про те, що потрібно обсмажувати для плову першим: м'ясо чи овочі. Запам'ятайте важливе правило, щоб страва вийшла максимально ароматною.

Класичний плов відрізняється дуже простим секретом, який знають всі досвідчені кулінари.

Якщо ви все ще думаєте, що спочатку обсмажувати: м'ясо чи цибулю, то для вас є відповідь. Спочатку на сковорідку викладають саме цибулю. Тільки після того, як вона стане золотистого кольору і буде готовою, до неї можна додавати м'ясо.

Тільки за такої послідовності олія вбере запах і смак цибулі, а потім передасть їх м'ясу. Інакше вийде не дуже добре, тому що цибуля томитиметься в м'ясному сокові.

Як тільки ви додасте м'ясо, не перемішуйте інгредієнти. Спочатку воно повинне злегка "схопитися" і отримати скоринку. Тільки тоді воно не віддасть всі свої соки і залишиться максимально соковитим. Після цього можете перемішати продукти і обсмажити їх з усіх боків.

Тепер можете додати моркву. І знову не перемішуйте всі інгредієнти, а трішки зачекайте. Потрібно, щоб морква спочатку стала м'якою.

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