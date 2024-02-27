Що станеться з м'ясом, якщо його заморозити вдруге: чи можна так робити

Напевно, кожна людина хоча б раз у житті стикалася з ситуацією, коли м'ясо розморожувалося, але не використовувалося і знову відправлялося в морозильну камеру.

Часто можна почути думку, що повторно заморожувати м'ясо, будь-то фарш чи курка, не варто. Тож давайте розберемося, чи це дійсно так.

Початкове заморожування м'яса відбувається шляхом зниження температури продукту до точки замерзання. Через це всередині м'якоті утворюються кристалики льоду.

Якщо м'ясо буде розморожене, а потім повторно заморожене, процес відбувається знову, однак, має вже іншу інтенсивність та вплив на якість самого продукту.

Тому, коли м'ясо заморожується повторно, його структура змінюється. Через повторне утворення кристаликів льоду в м'якоті, відбувається пошкодження клітин. Як результат, м'ясо стає більш жорстким та сухим після приготування.

Крім цього, повторне заморожування м'яса може спричинити втрату смакових якостей та вологи продукту. Через розморожування і подальше повторне заморожування частина соків та смакових речовин "витікають" з м'яса.

Потенційним ризиком повторного заморожування м'яса є збільшення ймовірності бактеріального зараження. Бактерії можуть помножитися після заморожування вдруге, а це — небезпечно для здоров'я.

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