Що станеться з організмом, якщо відмовитися від молочних продуктів

Останні кілька років одним з трендів стало виключення молочних продуктів з раціону харчування. Хтось відмовляється через стан здоров'я - як от непереносимість лактози, а хтось - через особисті уподобання. Втім, важливо розуміти, як це може вплинути на наш організм?

Що кажуть експерти про можливі наслідки відмови від молочних продуктів, повідомило видання Marca.

Вплив на органи травлення

Багато людей відчувають значні зміни в травленні після того, як припинили вживати молочні продукти. Зокрема, у тих, хто має непереносимість лактози, помітно покращуються таких симптомів, як здуття живота, гази та розлад шлунку.

Деякі дослідження показують, що безмолочна дієта може підтримувати більш здоровий мікробіом кишківника, зменшуючи запалення та сприяючи збільшенню корисних бактерій у ньому.

Вплив на здоров'я кісток

Молочні продукти є важливим джерелом кальцію та вітаміну D, які вкрай необхідні для здоров’я кісток. Якщо ви вирішили відмовитися віл молока, то дуже важливо знайти альтернативи, які багаті цими поживними речовинами. Це допоможе уникнути дефіциту вітамінів.

Для цього експерти рекомендують включати такі продукти, як листова зелень, горіхи та насіння, а також розглянути питання про добавки, якщо це необхідно. Нестача поживних речовин може збільшити ризик довгострокових проблем з кістками.

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