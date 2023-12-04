Що таке харчова добавка діоксид сірки: чим вона небезпечна, в яких продуктах міститься

Словосполучення "діоксид сірки" можна зустріти на багатьох етикетках продуктів. Це добавка Е220. Розбираємося, що таке діоксид сірки і чим він небезпечний.

Діоксид сірки — безбарвний газ, який має досить різкий запах у чистому вигляді. Завдяки магії харчової промисловості він перетворюється на непомітний, але дуже важливий компонент напоїв, солодощів та інших продуктів. Після цього він починає називатися харчова добавка Е220.

Е220 добавка: корисна інформація

Діоксид сірки часто шифрують не лише під назвою Е220. Деякі виробники вказують його загальною назвою "сульфіти". Якщо ж говорити саме про газ, то можна також почути назву "двоокис сірки".

Широко використовується діоксид сірки саме в харчовій промисловості, ним обробляють продукти і приміщення. Також його застосовують для виробництва гіпсу, відбілювання тканин та паперу, очищення води, в скляній і металургійній промисловості.

У їжі діоксид сірки використовують як консервант та антиоксидант (він захищає продукти від окислення). Також він фіксує колір та має антимікробну дію. Норма вживання Е220 складає 0,7 мг на 1 кг маси тіла людини (лише для здорових осіб).

Чи можна їсти продукти з діоксидом сірки

Чи можна їсти продукти з діоксидом сірки / Фото: Pexels

Цю харчову добавку додають в продукти, насамперед, для того, щоб не розмножувалися бактерії і пліснява. Тому діоксидом сірки часто оброблюють рибу, м'ясо, сухофрукти тощо. Це потрібно, щоб вони не зіпсувалися до того, як потраплять на тарілки споживача.

Речовина також допомагає зберегти товарний вигляд продуктів. Однак тут криється і важливий мінус: красивий стейк або фініки можуть виглядати свіжішими, ніж є насправді.

Е220 є консервантом, тому його додають у різні напої (від соків до вин), щоб подовжити терміни зберігання продукту і доставити його придатним до вживання в різні куточки світу. Обробляють газом і ємності, в яких зберігають продукти.

Як впливає діоксид сірки на здоров'я людини

Ця харчова добавка дозволена для використання на законодавчому рівні, адже вона використовується як консервант і антиокислювач. Однак варто запам'ятати, що діоксид сірки, як і інші схожі речовини, може викликати алергію і небажані реакції організму.

В чому проявляється токсичність діоксида сірки? У великих кількостях речовина може спровокувати різні проблеми зі здоров'ям, зокрема, подразнення шлунково-кишкового тракту, порушення дихання, астму, алергічні реакції. Е220 також зменшує всмоктування деяких важливих для організма вітамінів (рупи B: B1, B3, B6, фолієвої кислоти).

Проте, якщо ви не будете зловживати продуктами, які містять цю добавку, ретельно мити фрукти і овочі, то серйозної шкоди здоров'ю вона не принесе.

Діоксид сірки: в яких продуктах міститься

Найчастіше Е220 використовують для оброблення фруктів та овочів, особливо сушених, соків, джемів, цукерок, сиропів тощо. Застосовують діоксид сірки як антиокислювач та консервант під час виробництва риби, морепродуктів, цукру, грибів, ковбасних виробів, сухих сніданків, крохмалю, безалкогольних і алкогольних напоїв. Для кожного продукту існують свої встановлені межі сульфітів. Наприклад, для родзинок це не більше 2 г на 1 кг маси.

Вино

Ще в давнину діоксид сірки використовували на виноробнях, обробляючи ним ємності для зберігання та перевезення вина. Чому ж виробники все ще використовують цю речовину? Справа в тому, що вона чудово захищає напій від мікробів і окислення (не дає перетворитися на оцет), вона проста в обслуговуванні та коштує дешевше інших аналогів.

Діоксид сірки можна знайти навіть у домашньому вині: виробляється він у процесі природного бродіння, хоча і в незначній кількості.

Цукерки та інші солодощі

Сульфіти містяться у багатьох улюблених солодощах. Їх можна знайти також у печиві, пряниках з фруктовою начинкою, пастилі та зефірі, мармеладі та інших десертах, де є ягідна або фруктова начинка. Міститься діоксид сірки в борошні, патоці, цукрі.

Сухофрукти

Фініки, курагу, родзинки ця речовина захищає від бактерій і плісняви, допомагає подовжити термін зберігання, зберегти його "товарний" вигляд.

Перероблені овочі та фрукти

Діоксидом сірки можуть обробляти і свіжі фрукти та овочі, а також ягідні і фруктові напівфабрикати. В пастилі, желе, пряниках і мармеладі з плодовою начинкою Е220 виконує роль консерванта.

Рибна і м'ясна продукція

Найбільше діоксиду сірки можна знайти у ковбасах, соленій та в'яленій рибі, відварених креветках.

Пиво та інші напої

Чи можна їсти продукти з діоксидом сірки / Фото: Pexels

Речовина використовується під час виготовлення напоїв на основі фруктів чи патоки. Найбільше діоксиду сірки в пиві, що витримується у бочках. А ось в інших видах, зокрема і в безалкогольному, трішки менше.

Спеції, сухі суміші

Додають харчову добавку у гірчицю, тертий хрін, сушені корицю та імбир, натуральний оцет. Можна її знайти у сухих сніданках, кашах і пюре швидкого приготування. А ще в крохмалі, желатині, ароматизованих топінгах.

Як прибрати Е220 з сухофруктів та інших продуктів

По науковому цей процес називається десульфітацією. Складного в ньому нічого немає. Достатньо всього лише замочити родзинки, фініки чи чорнослив у холодній воді на 20-30 хвилин, а потім додатково промити під проточною. Промивати також можна і горіхи.

А якщо ви збираєтесь проводити термічне оброблення продуктів, можна навіть обійтися без промивання. Навіть під час невеликого нагрівання, речовина випаровується.

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