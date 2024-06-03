Що таке прибирання 20/10 і чому цей метод найкращий для тих, хто відчуває брак часу

Якщо ви не любите прибирати чи постійно відчуваєте брак часу, тоді метод прибирання 20/10 саме для вас. В чому він полягає?

Ви знаєте, що час від часу потрібно прибирати в оселі, але лише одна думка про це утримує вас від того, щоб почати? Згодом в квартирі з'являється справжній безлад, а коли вам вже стає надто важко знайти важливі речі в цьому хаосі, ви починаєте прибирати з усіх сил. Якщо це схоже на вас, тоді метод прибирання 20/10 вам точно підійде і допоможе справитися з ситуацією.

Що таке прибирання 20/10

Це особливий підхід до наведення порядку, коли людина присвячує 20 хвилин прибиранню, а 10 хвилин робить заслужену перерву.

Головна ідея такого методу полягає у тому, щоб зайнятися під час цієї 10-хвилинної перерви чимось заспокійливим, приємним, що допоможе надихнути на прибирання та вплине на самопочуття. Ви навіть уявити собі не можете, як багато всього можна встигнути зробити за 20 хвилин, якщо знаєш, що після цього на тебе чекає відпочинок.

Багато людей ставлять перед собою надто великі цілі, намагаючись поприбирати все за один раз. І під час прибирання їх не покидають думки, скільки часу це займе, чи коли вони закінчать з цим неприємним процесом. Якщо ставити невеликі цілі, їх буде легше досягти.

Що таке правило 20 хвилин під час прибирання: як все організувати

Такий метод дуже легко дотримуватися, а ще він швидко і просто налаштовується. Насамперед, потрібно обрати приладдя, яке вам знадобиться. Найчастіше використовується:

органайзери для зберігання;

великі контейнери;

коробка для пожертвування (якщо ви збираєтесь влаштувати генеральне прибирання);

мішки для сміття;

таймер.

Всі ці речі будуть необхідні, щоб прибрати простір в вашому будинку.

Тепер потрібно витратити 20 хвилин на цілеспрямоване впорядкування. Спочатку запустіть таймер на 20 хвилин, а потім починайте прибирати. Викиньте у мішки для сміття всі ті речі, яких ви вже хочете позбутися, у коробку для пожертвування ті, які ще якісні, але вам не потрібні, в контейнери та коробки складіть все, що вам не знадобиться найближчим часом, щоб воно не створювало безлад.

Тепер можете нагородити себе 10-хвилинним відпочинком. Зробіть собі горнятко чаю чи навіть дозвольте просто весь цей час просидіти в телефоні. Головне розуміти, що ви заслужили цю винагороду.

Продовжуйте робити короткі всплески активності і чергуйте їх відпочинком у 10 хвилин. Так ви будете підтримувати високий рівень концентрації та мотивації. Повернутися до прибирання також можна і наступного дня, знову використавши цей метод. Не обов'язково закінчувати все за один день.

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