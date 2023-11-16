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Що таке токсичні стосунки: ознаки, які вказують, що з них потрібно вийти

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Що таке токсичні стосунки: ознаки, які вказують, що з них потрібно вийти

Токсичні стосунки

Токсичні стосунки - що це, як їх розпізнати та як себе вберегти.

Що таке токсичні стосунки

Це ті взаємини, які роблять людей не щасливими, отруюють життя, не дарма такі стосунки й називаються "токсичними". Наслідком таких відносин можуть бути психічні розлади та фізичні недуги. 

У здорових стосунках учасники поважають і підтримують одне одного, дають право вибору, можливість розвиватися.

Токсичні стосунки отруюють життя  партнера невпевненістю, страхами й почуттям провини, руйнують самооцінку, з часом  жертва таких стосунків буде втрачати  не лише задоволення від свого життя, а й саму себе. 

Дуже часто такі стосунки межують із психологічним насильством, яке буває переходить у фізичне. Дуже важливо розпізнати токсичні стосунки на ранніх ознаках, розірвати їх, щоб не довести справу до фізичного насильства. 

Щоб зрозуміти, чи токсичні у вас стосунки з партнером, зверніть увагу на такі ознаки.

Ознаки токсичних стосунків

  • Партнер постійно диктує вам, як поводитися і як розмовляти з людьми, не радить, а саме вимагає, робити так, а не інакше. 
  • Партнер вас не слухає, у вас відчуття, що ви розмовляєте з глухою стіною, взаєморозуміння ніякого не має. 
  • Ви постійно сваритесь. Час від часу у всіх виникають непорозуміння та розбіжності. Але якщо замість цього постійні сварки та гризня, це не лише емоційно виснажливо, але й небезпечно як для стосунків, так і для психологічного стану. Подумайте, якщо ви сперечаєтеся, сваритесь частіше, ніж розмовляєте, придивіться до взаємин уважніше.
  • З кожним днем втрачаєте впевненість у собі через постійні претензії партнера до вашої ваги, інтелекту, характеру. Партнер замість того, щоб підтримувати, принижує вас, вас критикує, розповідає, що ви не маєте рацію й що маєте в собі щось змінити.
  • Партнер не дослухається до вашої думки, не цінує її, відмахується від ваших слів, як від безглуздих. 
  • Ви не хочете знайомити партнера з друзями, близькими,  через те, що боїтеся, що вони його не схвалять, побачивши, які він поводиться з вами. 
  • Партнер не відпускає вас до друзів і навіть родичів. Він всіляко маніпулює вами та вселяє почуття провини, щоб ви проводили час тільки з ним. Якщо вам не дозволяється сходити в кіно з друзями або просто побути на самоті, тому що партнер одразу починає вас звинувачувати, це нерівноправні взаємини. Партнер постійно заганяє вас у пастку спільного проведення часу всупереч вашим бажанням.
  • Якщо партнер  мало того, що не цінує вас, а ще й принижує, висміює ваші захоплення та погляди, не поважає вас. 
  • Ви не довіряєте партнеру, оскільки він постійно  обдурює навіть у дрібницях. 
  • Партнер постійно соромить і сварить вас за допущені помилки, насміхається з вас. 
  • Ви весь час почуваєтеся нещасним з партнером, поганих днів стає більше, ніж хороших.
  • Якщо партнер звинувачує вас у кожній дрібниці, або ви у всьому звинувачуєте його. 
  • Вас постійно порівнюють з колишніми, до того ж не на вашу користь.
  • Ваші взаємини односторонні. Якщо одна людина постійно йде на жертви заради іншої, це ненормально. 
  • Коли ви забуваєте про власні потреби та бажання, прагнучи догодити партнеру.
  • Ви виправдовуєте негативну поведінку партнера. 
  • Ви не розриваєте стосунки лише тому, що боїтесь самотності - ви терпите образливе ставлення, агресивну  поведінку партнера тільки тому, що боїтеся залишитися самотніми.
  • Якщо вам починає здаватися, що ваші взаємини токсичні, найімовірніше, це так і є. 

Ідеальних взаємин не буває, але якщо ви живете в нескінченній драмі, яка виснажує вас, краще такі стосунки розірвати. Розлучатися буває непросто, але, якщо змінити нічого не можна, відмова від токсичних стосунків піде вам на користь.

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Дата публікації
Перегляди
715
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