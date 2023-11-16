Що таке токсичні стосунки: ознаки, які вказують, що з них потрібно вийти

Токсичні стосунки - що це, як їх розпізнати та як себе вберегти.

Що таке токсичні стосунки

Це ті взаємини, які роблять людей не щасливими, отруюють життя, не дарма такі стосунки й називаються "токсичними". Наслідком таких відносин можуть бути психічні розлади та фізичні недуги.

У здорових стосунках учасники поважають і підтримують одне одного, дають право вибору, можливість розвиватися.

Токсичні стосунки отруюють життя партнера невпевненістю, страхами й почуттям провини, руйнують самооцінку, з часом жертва таких стосунків буде втрачати не лише задоволення від свого життя, а й саму себе.

Дуже часто такі стосунки межують із психологічним насильством, яке буває переходить у фізичне. Дуже важливо розпізнати токсичні стосунки на ранніх ознаках, розірвати їх, щоб не довести справу до фізичного насильства.

Щоб зрозуміти, чи токсичні у вас стосунки з партнером, зверніть увагу на такі ознаки.

Ознаки токсичних стосунків

Партнер постійно диктує вам, як поводитися і як розмовляти з людьми, не радить, а саме вимагає, робити так, а не інакше.

Партнер вас не слухає, у вас відчуття, що ви розмовляєте з глухою стіною, взаєморозуміння ніякого не має.

Ви постійно сваритесь. Час від часу у всіх виникають непорозуміння та розбіжності. Але якщо замість цього постійні сварки та гризня, це не лише емоційно виснажливо, але й небезпечно як для стосунків, так і для психологічного стану. Подумайте, якщо ви сперечаєтеся, сваритесь частіше, ніж розмовляєте, придивіться до взаємин уважніше.

З кожним днем втрачаєте впевненість у собі через постійні претензії партнера до вашої ваги, інтелекту, характеру. Партнер замість того, щоб підтримувати, принижує вас, вас критикує, розповідає, що ви не маєте рацію й що маєте в собі щось змінити.

Партнер не дослухається до вашої думки, не цінує її, відмахується від ваших слів, як від безглуздих.

Ви не хочете знайомити партнера з друзями, близькими, через те, що боїтеся, що вони його не схвалять, побачивши, які він поводиться з вами.

Партнер не відпускає вас до друзів і навіть родичів. Він всіляко маніпулює вами та вселяє почуття провини, щоб ви проводили час тільки з ним. Якщо вам не дозволяється сходити в кіно з друзями або просто побути на самоті, тому що партнер одразу починає вас звинувачувати, це нерівноправні взаємини. Партнер постійно заганяє вас у пастку спільного проведення часу всупереч вашим бажанням.

Якщо партнер мало того, що не цінує вас, а ще й принижує, висміює ваші захоплення та погляди, не поважає вас.

Ви не довіряєте партнеру, оскільки він постійно обдурює навіть у дрібницях.

Партнер постійно соромить і сварить вас за допущені помилки, насміхається з вас.

Ви весь час почуваєтеся нещасним з партнером, поганих днів стає більше, ніж хороших.

Якщо партнер звинувачує вас у кожній дрібниці, або ви у всьому звинувачуєте його.

Вас постійно порівнюють з колишніми, до того ж не на вашу користь.

Ваші взаємини односторонні. Якщо одна людина постійно йде на жертви заради іншої, це ненормально.

Коли ви забуваєте про власні потреби та бажання, прагнучи догодити партнеру.

Ви виправдовуєте негативну поведінку партнера.

Ви не розриваєте стосунки лише тому, що боїтесь самотності - ви терпите образливе ставлення, агресивну поведінку партнера тільки тому, що боїтеся залишитися самотніми.

Якщо вам починає здаватися, що ваші взаємини токсичні, найімовірніше, це так і є.

Ідеальних взаємин не буває, але якщо ви живете в нескінченній драмі, яка виснажує вас, краще такі стосунки розірвати. Розлучатися буває непросто, але, якщо змінити нічого не можна, відмова від токсичних стосунків піде вам на користь.

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