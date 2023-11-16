Що таке токсичні стосунки: ознаки, які вказують, що з них потрібно вийти

Токсичні стосунки - що це, як їх розпізнати та як себе вберегти.
Що таке токсичні стосунки
Це ті взаємини, які роблять людей не щасливими, отруюють життя, не дарма такі стосунки й називаються "токсичними". Наслідком таких відносин можуть бути психічні розлади та фізичні недуги.
У здорових стосунках учасники поважають і підтримують одне одного, дають право вибору, можливість розвиватися.
Токсичні стосунки отруюють життя партнера невпевненістю, страхами й почуттям провини, руйнують самооцінку, з часом жертва таких стосунків буде втрачати не лише задоволення від свого життя, а й саму себе.
Дуже часто такі стосунки межують із психологічним насильством, яке буває переходить у фізичне. Дуже важливо розпізнати токсичні стосунки на ранніх ознаках, розірвати їх, щоб не довести справу до фізичного насильства.
Щоб зрозуміти, чи токсичні у вас стосунки з партнером, зверніть увагу на такі ознаки.
Ознаки токсичних стосунків
- Партнер постійно диктує вам, як поводитися і як розмовляти з людьми, не радить, а саме вимагає, робити так, а не інакше.
- Партнер вас не слухає, у вас відчуття, що ви розмовляєте з глухою стіною, взаєморозуміння ніякого не має.
- Ви постійно сваритесь. Час від часу у всіх виникають непорозуміння та розбіжності. Але якщо замість цього постійні сварки та гризня, це не лише емоційно виснажливо, але й небезпечно як для стосунків, так і для психологічного стану. Подумайте, якщо ви сперечаєтеся, сваритесь частіше, ніж розмовляєте, придивіться до взаємин уважніше.
- З кожним днем втрачаєте впевненість у собі через постійні претензії партнера до вашої ваги, інтелекту, характеру. Партнер замість того, щоб підтримувати, принижує вас, вас критикує, розповідає, що ви не маєте рацію й що маєте в собі щось змінити.
- Партнер не дослухається до вашої думки, не цінує її, відмахується від ваших слів, як від безглуздих.
- Ви не хочете знайомити партнера з друзями, близькими, через те, що боїтеся, що вони його не схвалять, побачивши, які він поводиться з вами.
- Партнер не відпускає вас до друзів і навіть родичів. Він всіляко маніпулює вами та вселяє почуття провини, щоб ви проводили час тільки з ним. Якщо вам не дозволяється сходити в кіно з друзями або просто побути на самоті, тому що партнер одразу починає вас звинувачувати, це нерівноправні взаємини. Партнер постійно заганяє вас у пастку спільного проведення часу всупереч вашим бажанням.
- Якщо партнер мало того, що не цінує вас, а ще й принижує, висміює ваші захоплення та погляди, не поважає вас.
- Ви не довіряєте партнеру, оскільки він постійно обдурює навіть у дрібницях.
- Партнер постійно соромить і сварить вас за допущені помилки, насміхається з вас.
- Ви весь час почуваєтеся нещасним з партнером, поганих днів стає більше, ніж хороших.
- Якщо партнер звинувачує вас у кожній дрібниці, або ви у всьому звинувачуєте його.
- Вас постійно порівнюють з колишніми, до того ж не на вашу користь.
- Ваші взаємини односторонні. Якщо одна людина постійно йде на жертви заради іншої, це ненормально.
- Коли ви забуваєте про власні потреби та бажання, прагнучи догодити партнеру.
- Ви виправдовуєте негативну поведінку партнера.
- Ви не розриваєте стосунки лише тому, що боїтесь самотності - ви терпите образливе ставлення, агресивну поведінку партнера тільки тому, що боїтеся залишитися самотніми.
- Якщо вам починає здаватися, що ваші взаємини токсичні, найімовірніше, це так і є.
Ідеальних взаємин не буває, але якщо ви живете в нескінченній драмі, яка виснажує вас, краще такі стосунки розірвати. Розлучатися буває непросто, але, якщо змінити нічого не можна, відмова від токсичних стосунків піде вам на користь.
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