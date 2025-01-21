Що треба додати в каструлю під час варіння пельменів, щоб вони стали в рази смачнішими

Напевно, немає такої людини на світі, яка б не варила хоч раз у житті пельмені. Бо вони не лише смачні, а й швидко та просто готуються. Із варінням пельменів може впоратися навіть дитина. А щоб страва вийшла в рази смачною, професійні кухарі, як пише ресурс useti.org.ua, поділилися секретним трюком, який допоможе перетворити звичайні напівфабрикати на справжній кулінарний шедевр.

Що додати у воду під час варіння пельменів, щоб вони стали ще смачнішими

Тут все просто, професійні кухарі рекомендують додавати під час варіння пельменів додаткову порцію води.

Спочатку налийте в каструлю необхідну кількість води для варіння пельменів і поставте на плиту. Коли вода нагріється, кидайте пельмені. Однак у теплу воду можна кидати лише заморожені напівфабрикати.

Щойно закипить вода, добре перемішайте пельмені. Коли вони спливуть, треба скористатися лайфгаком – створити різкий перепад температури. Що треба зробити? Насипте в каструлю склянку холодної води. Однак робіть це поступово, не можна одразу заливати всю воду.

Після того, як ви додасте холодну воду, зачекайте другого закипання. Через декілька хвилин пельмені будуть готові. Після такого трюку страва буде неймовірно смачною, м’ясо добре провариться, а тісто стане надзвичайно м’яким і ніжним.

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