Що треба носити жінкам за 50, щоб мати ефектний і розкішний вигляд: поради стилістів

Для того, щоб зробити свій образ досконалим, елегантним і дорогим, варто обов’язково мати ці речі у своєму модному арсеналі.

Не важливо, скільки жінці років, важливіше, якою вона себе почуває у цьому віці. Модні експерти й стилісти рекомендують жінкам за п’ятдесят підкреслювати свою елегантність і природну красу простими, але вишуканими речами. Такий одяг маскуватиме недоліки фігури, підкреслюючи красу, освіжатиме й омолоджуватиме образ. Розповідаємо, що треба носити після 50, щоб мати ефектний і приголомшливий вигляд.

Масивні прикраси

Який одяг треба носити жінкам за 50 / Фото: Freepik

Якщо грамотно і зі смаком акцентувати свій одяг масивними мінімалістичними прикрасами, вони перетворять навіть повсякденний одяг на приголомшливий наряд. Жінкам за 50 варто звернути увагу на масивні статусні прикраси з металу, дерева чи каміння, які додаватимуть аутфіту елегантності та досконалості.

Джинси

Який одяг треба носити жінкам за 50 / Фото: Freepik

Це одна з основних речей у гардеробі, що здатна омолодити образ на десяток років. Ідеальним вибором для жінки за п’ятдесят будуть прямі класичні джинси монохромного синього відтінку. Їх можна доповнити ременем коричневого кольору, тоді образ буде дійсно досконалим і розкішним водночас.

Сукня

Який одяг треба носити жінкам за 50 / Фото: Freepik

Кожна жінка повинна мати у своєму гардеробі декілька суконь. Для жінок за 50 ідеальними будуть сукні прямого крою довжини міді у пастельних кольорах. Щоб увиразнити свій аутфіт, можна акцентувати одяг масивними прикрасами. Такий образ буде доречним для прогулянок, зустрічей у кафе та романтичних побачень.

Спідниця нижче коліна

Який одяг треба носити жінкам за 50 / Фото: Freepik

Така спідниця вирішує одразу кілька завдань. Вона маскує недоліки фігури, витягуючи силует, закриває коліна, які видають вік, робить образ елегантним. Стилісти рекомендують вибирати спідниці міді довжини, а також максі. Доповнити образ можна клубним піджаком чи сорочкою у класичному стилі.

Якісна нижня білизна

Який одяг треба носити жінкам за 50 / Фото: Freepik

Дорога білизна, як вища освіта, її не видно, але вона відчувається. Кожна жінка, яка хоче бути ефектною та неперевершеною, має носити якісну дорогу нижню білизну. Адже така річ робить будь-яку пані впевненою в собі, що вкрай важливо для досконалого образу.

Лофери, кеди чи човники на невисоких підборах

Яке взуття для жінок за 50 / Фото: Freepik

Якщо взуття негарне, неякісне чи старе – це відразу псує загальний образ, яким би він не був дорогим чи елегантним. Для жінок за 50 ідеальним вибором будуть лофери, кеди та човники на низькому підборі. Таке взуття чудово пасуватиме до будь-якого стилю, до того ж, воно має елегантний вигляд і дуже зручне.

Сумка-шопер зі шкіри

Які сумки для жінок за 50 / Фото: Freepik

Для жінок за п’ятдесят маленькі сумочки, які зараз на піку популярності, не актуальні. Стилісти рекомендують мати у своєму модному арсеналі сумку-шопер, з якою можна ходити на прогулянки чи зустрічі, а потім заскочити в супермаркет за покупками. Така модель акцентує будь-який образ і буде завжди доречною.

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