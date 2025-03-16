Що треба обов’язково посадити біля огірків, щоб захистити їх від спеки та шкідників

Ці рослини стануть щитом для огірків від палючих сонячних променів та шкідників, а також утримуватимуть вологу, захищаючи землю на грядці від пересихання.

Професійні агрономи назвали городні культури, які треба садити біля грядки з огірками, як пише пише agronews.ua. Таким чином можна захистити огірки від спеки, вітру та шкідників. Також овочі не в’янутимуть і не пектимуться на сонці, ростимуть рівними й не будуть деформуватися через жарку погоду.

Які рослини треба садити біля грядки з огірками, щоб захистити овочі від посухи й вітру

Кукурудза. Завдяки високим і густим стеблам ця культура буде ідеальною для захисту грядки з огірками від спеки. Кукурудза створюватиме прекрасне затінення, огірки не перегріватимуться на сонці, а також запобігатиме пересушуванню ґрунту. До того ж, це прекрасні сусіди, які не конкуруватимуть за поживні речовини, також кукурудза захищатиме огірки від вітру.

Завдяки високим і густим стеблам ця культура буде ідеальною для захисту грядки з огірками від спеки. Кукурудза створюватиме прекрасне затінення, огірки не перегріватимуться на сонці, а також запобігатиме пересушуванню ґрунту. До того ж, це прекрасні сусіди, які не конкуруватимуть за поживні речовини, також кукурудза захищатиме огірки від вітру. Соняшник також затіняє грядки з огірками та зберігає вологість ґрунту в посушливу погоду. Його високі стебла створюватимуть затишок і тінь для огірків, а коренева система запобігатиме швидкому висиханню землі. Також стебла культури можна використовувати як природну опору для огірків, що дозволить їм рости вгору. Це забезпечить відмінну циркуляцію повітря на грядці, за рахунок чого огірки ростимуть рівними та гладенькими.

також затіняє грядки з огірками та зберігає вологість ґрунту в посушливу погоду. Його високі стебла створюватимуть затишок і тінь для огірків, а коренева система запобігатиме швидкому висиханню землі. Також стебла культури можна використовувати як природну опору для огірків, що дозволить їм рости вгору. Це забезпечить відмінну циркуляцію повітря на грядці, за рахунок чого огірки ростимуть рівними та гладенькими. Квасоля та горох – це прекрасні сусіди для огірків, вони насичують ґрунт азотом, що вкрай важливо для швидкорослих культур. Їх можна садити по периметру грядки й у міжрядді. Восени не варто прибирати стебла бобових, вони стануть прекрасним підживленням для наступного сезону.

– це прекрасні сусіди для огірків, вони насичують ґрунт азотом, що вкрай важливо для швидкорослих культур. Їх можна садити по периметру грядки й у міжрядді. Восени не варто прибирати стебла бобових, вони стануть прекрасним підживленням для наступного сезону. Салат і шпинат створюватимуть мульчу у міжрядді огірків, тому не ростиме бур’ян і утримуватиметься волога всередині ґрунту. Це допоможе захистити грядку від випаровування води та перегрівання землі.

створюватимуть мульчу у міжрядді огірків, тому не ростиме бур’ян і утримуватиметься волога всередині ґрунту. Це допоможе захистити грядку від випаровування води та перегрівання землі. Базилік, кріп і м’ята мають ефірні масла, які відлякуватимуть шкідників від грядки з огірками. За допомогою цих пряних трав можна позбутися попелиці, білокрилки та павутинного кліща. До того ж, рослини створюватимуть тінь біля огірків, запобігаючи втраті вологи та перегріву землі. А м’ята сприятиме підвищенню вологості повітря, тому захищатиме огірки від спеки.

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