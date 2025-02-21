Що треба обов’язково зрізати у печериць перед приготуванням: це необхідно знати

Печериці – дуже популярні гриби, бо вони недорогі та смачні, до того ж, їх можна придбати в будь-якому супермаркеті. Господині готують із них різноманітні смачні страви – супи, пиріжки, засмажки та жульєн. І багато кого хвилює запитання: як правильно чистити гриби, чи треба видаляти шкірку? На це запитання професійні кухарі дають вичерпну відповідь.

Чи варто чистити печериці перед приготуванням: що треба обов’язково зрізати

Кулінари говорять, що печериці, особливо молоді, чистити не треба. Зазвичай це роблять, бо бояться що на грибах може залишитися якесь забруднення, яке потім потрапить у страву та зіпсує її смак. Та якщо добре помити гриби, то боятися цього не варто. До того ж, професіонали закликають не видаляти коричневі пластини та "спіднички", адже саме вони надають печерицям характерного насиченого смаку й аромату.

Перед приготуванням печериці треба помити проточною водою. Але варто враховувати, що вони швидко вбирають вологу, тому після миття їх треба обов’язково просушити паперовим рушником чи одразу відправляти готуватися. Тоді гриби будуть хрумкими й не розварюватимуться.

А ось що треба видаляти, то це кінчик ніжки, бо там може залишатися ґрунт і міцелій – корінь гриба. Якщо його вже видалено, то обов’язково треба оновлювати зріз.

Варто також враховувати, якщо розмір капелюшка досягає 5 сантиметрів, тоді такий гриб краще почистити, бо він буде жорстким, так як шкірка стає занадто товстою. А маленькі печериці краще не чистити, а нарізати одразу після миття для подальшого приготування.

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