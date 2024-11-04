Що треба покласти в кишеню куртки, щоб не було холодно: несподіваний лайфгак

Холодно не буде, якщо скористатися цим простим методом для збереження тепла всередині верхнього одягу.

Щоб почуватися комфортно навіть у найлютіші морози, можна скористатися запропонованим лайфгаком. Розповідаємо, яка маленька хитрість допоможе зберегти тепло під курткою, посилаючись на матеріал Ukr.Media.

Як утеплити верхній одяг та зберегти тепло всередині

Пропонується покласти шматочок вовни до кишені куртки чи пальта, який допоможе утримувати тепло всередині. Вовна не лише здатна зігрівати, а й довгий час утримує й передає тепло. Таким методом можна користуватися, якщо ви виходите на прогулянку, до магазину чи вам доводиться довго чекати громадський транспорт на зупинці. Звичайно, цей спосіб не замінить повноцінного утеплення, однак послужить додатковим захистом від холоду, вітру чи морозу.

Які ще засоби допомагають зберегти тепло всередині верхнього одягу

Качиний чи гусячий пух. Напевно, кожному відомо, що цей матеріал використовується для виготовлення пуховиків чи пальт, так як має відмінні теплоізоляційні властивості. Тому, якщо ви вибираєте зимовий одяг для захисту від дуже низьких температур, варто звертати увагу саме на таке наповнення підкладки. Однак ці речі коштують значно дорожче, ніж на штучному ватині, наприклад.

Напевно, кожному відомо, що цей матеріал використовується для виготовлення пуховиків чи пальт, так як має відмінні теплоізоляційні властивості. Тому, якщо ви вибираєте зимовий одяг для захисту від дуже низьких температур, варто звертати увагу саме на таке наповнення підкладки. Однак ці речі коштують значно дорожче, ніж на штучному ватині, наприклад. Обробка жиром диких тварин. Таким способом зазвичай користуються, щоб обробити взуття, бо жир відштовхує воду, створюючи на поверхні захисну плівку.

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