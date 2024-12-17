Що треба робити з содою, щоб випічка завжди виходила пухкою та ніжною

Щоб тісто на соді не впало під час випікання, треба дотримуватися кількох важливих правил, які допоможуть уникнути цієї проблеми.
Розповідаємо, яких правил треба дотримуватися, щоб випічка на соді завжди була високою, пухкою та ніжною.
- По-перше. Соди треба використовувати стільки, скільки заявлено в рецепті, щоб не зіпсувати тісто.
- По-друге. Якщо ви додаєте в тісто рідкі компоненти, зокрема ті, що містять кислоту, спочатку змішайте соду з борошном.
- По-третє. Соду можна додавати безпосередньо в тісто, яке містить інгредієнти з кислотою – лимонний сік, мед, кефір чи сметану. Тоді реакція відбуватиметься повільніше, деяка кількість газу виділиться одразу, а частина виділятиметься під час випікання. Такий трюк зробить тісто пухким і повітряним.
- По-четверте. Тісто треба готувати швидко, бо реакція починається одразу, щойно кислота і сода зустрічаються. Якщо ви, наприклад, використовуєте сметану, то сода, перемішавшись із нею, одразу почне свою роботу. Тому не варто відкладати випікання, тісто має потрапити в духовку дуже швидко.
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