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Що треба сіяти в січні на розсаду, щоб отримати щедрий урожай вже на початку літа

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Що треба сіяти в січні на розсаду, щоб отримати щедрий урожай вже на початку літа

Що можна висівати на розсаду в січні / Фото: Freepik

У досвідчених городників абсолютно немає часу на відпочинок, навіть взимку доводиться поклопотатися про багатий ранній урожай.

У січні, за словами професійних городників, найкраща пора для того, щоб виростити розсаду для раннього врожаю. Тому середній місяць зими вважається ідеальним для висадження насіння з довгим періодом росту і того, що потребує стратифікації. Розповідаємо, що можна висівати вже зараз, щоб отримати урожай на початку літа.   

Що посіяти у січні на розсаду: овочеві культури

Вирощувати розсаду можна спокійно у будинку чи невеликій квартирі. Головне, знайти додаткове місце для ящиків і правильно удобрювати ґрунт. У січні висівають на розсаду таке насіння:

  • кореневу селеру;
  • болгарський перець;
  • баклажани;
  • картоплю;
  • помідори;
  • петрушку;
  • зелену цибулю.

Що посіяти у січні на розсаду: квіти

У цю пору можна сіяти для розсади як однорічні, так і багаторічні квіти. Висіваючи насіння, варто дотримуватися усіх умов вирощування, вказаних на упаковці. Серед таких квітів:

  • антирринум або левовий зів;
  • бегонія;
  • гвоздика;
  • еустома;
  • лобелія;
  • петунія.

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Дата публікації
Перегляди
1313
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