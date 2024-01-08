Що треба сіяти в січні на розсаду, щоб отримати щедрий урожай вже на початку літа

У досвідчених городників абсолютно немає часу на відпочинок, навіть взимку доводиться поклопотатися про багатий ранній урожай.
У січні, за словами професійних городників, найкраща пора для того, щоб виростити розсаду для раннього врожаю. Тому середній місяць зими вважається ідеальним для висадження насіння з довгим періодом росту і того, що потребує стратифікації. Розповідаємо, що можна висівати вже зараз, щоб отримати урожай на початку літа.
Що посіяти у січні на розсаду: овочеві культури
Вирощувати розсаду можна спокійно у будинку чи невеликій квартирі. Головне, знайти додаткове місце для ящиків і правильно удобрювати ґрунт. У січні висівають на розсаду таке насіння:
- кореневу селеру;
- болгарський перець;
- баклажани;
- картоплю;
- помідори;
- петрушку;
- зелену цибулю.
Що посіяти у січні на розсаду: квіти
У цю пору можна сіяти для розсади як однорічні, так і багаторічні квіти. Висіваючи насіння, варто дотримуватися усіх умов вирощування, вказаних на упаковці. Серед таких квітів:
- антирринум або левовий зів;
- бегонія;
- гвоздика;
- еустома;
- лобелія;
- петунія.
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