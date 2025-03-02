Що треба зробити з тюльпанами у березні, щоб вони гарно росли й пишно квітнули

Досвідчені господарі вже на початку весни турбуються про свою клумбу з тюльпанами, щоб рослини не хворіли й рясно цвіли.

У березні тюльпани вже починають проростати і з’являються перші листочки. І саме в цей час треба приступати до роботи на клумбі. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі Новини", що робити з тюльпанами у березні, щоб вони пишно цвіли.

Як доглядати за тюльпанами у березні, щоб вони гарно росли й рясно цвіли

Прибирання мульчі. Так як на початку весни тюльпани вже випускають свої пагони, треба акуратно прибрати на клумбі мульчу, щоб вона не заважала квітам рости.

Так як на початку весни тюльпани вже випускають свої пагони, треба акуратно прибрати на клумбі мульчу, щоб вона не заважала квітам рости. Розпушування ґрунту. Зазвичай після зими ґрунт стає щільним, тому його треба обов’язково розпушувати, щоб він добре пропускав вологу й поживні речовини. Необхідно обережно розпушити землю навколо тюльпанів, це дасть змогу їм швидше рости й розвиватися.

Зазвичай після зими ґрунт стає щільним, тому його треба обов’язково розпушувати, щоб він добре пропускав вологу й поживні речовини. Необхідно обережно розпушити землю навколо тюльпанів, це дасть змогу їм швидше рости й розвиватися. Полив і підживлення. Навесні квіти потребують достатньої кількості вологи та підживлення, щоб наростити зелену масу й випустити бутони. Щойно рослина виросте на 5-7 сантиметрів, її можна поливати. Вода має бути кімнатної температури. Не варто заливати тюльпани, щоб не загнили цибулини. Навесні квіти найкраще підживлювати азотними добривами, щоб вони активно росли. Для цього підійде сечовина чи аміачна селітра. Якщо ви для підживлення рослин використовуєте органіку, тоді можна брати рогову муку. Її треба розсипати навколо рослин і обережно присипати землею. Так тюльпани зможуть швидше увібрати всі поживні речовини.

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