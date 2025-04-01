Що додати для соковитості котлет / © pixabay.com

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Цей метод полягає у використанні соди під час приготування. Завдяки йому завжди виходять котлети ідеальної текстури – ніжні, соковиті, ароматні та смачні.

Важливо пам'ятати, що успіх котлет залежить від того, як ми готуємо фарш. Його потрібно добре вимішати, щоб він став однорідним.

Потім додаємо чайну ложку соди для легкості та пухкості. Далі натираємо вершкове масло на дрібній тертці та змішуємо з фаршем.

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Вершкове масло зробить страву ще ніжнішою та соковитішою. Цибулю натираємо на тертці і рівномірно змішуємо з фаршем, добре все перемішуємо.

Тепер даємо фаршу "відпочити" на півгодини — цього часу достатньо, щоб він став більш повітряним.

Далі формуємо котлети бажаного розміру та обсмажуємо їх на рослинному маслі.

Готуємо на середньому вогні, щоб котлети рівномірно пропеклись.

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