Що в липні посадити на грядці після цибулі та часнику, щоб до осені отримати врожай

Які культури не можна сіяти та висаджувати на ділянках після цибулі та часнику.

Наприкінці липня більшість українських господарів збирають урожай цибулі та часнику. А щоб грядка не пустувала й не заростала, можна посадити овочі, урожай яких ви ще встигнете зібрати до кінця сезону. Розповідаємо, що посадити на грядці після цибулі та часнику, а чого сіяти не варто.

Які овочі посадити на грядці після цибулі та часнику

Огірки. Можна посіяти ранньостиглі сорти огірків, ви ще до осені встигнете поласувати молодими хрумкими плодами.

Можна посіяти ранньостиглі сорти огірків, ви ще до осені встигнете поласувати молодими хрумкими плодами. Редиска та редька. Ці овочі треба садити наприкінці липня, тоді вони не випускатимуть стрілок.

Ці овочі треба садити наприкінці липня, тоді вони не випускатимуть стрілок. Зелень. Після часнику та цибулі на грядці добре садити різноманітну зелень – кріп, петрушку, салати, кінзу, руколу та шпинат.

Після часнику та цибулі на грядці добре садити різноманітну зелень – кріп, петрушку, салати, кінзу, руколу та шпинат. Сидерати. Якщо бажаєте поліпшити структуру ґрунту, варто посіяти білу гірчицю, жито, горох, люцерну, гречку, ріпак чи фацелію.

Якщо бажаєте поліпшити структуру ґрунту, варто посіяти білу гірчицю, жито, горох, люцерну, гречку, ріпак чи фацелію. Горох та пекінська капуста також чудово себе почуватимуть після часнику та цибулі.

Що посадити на грядках, де росли часник та цибуля, на наступний рік

Для того, щоб дотриматися правил сівозміни, найкраще на грядках після часнику та цибулі садити:

картоплю;

капусту;

кабачки та гарбуз;

полуницю;

болгарський перець;

томати.

Що не можна садити на грядці після часнику та цибулі

Не рекомендується сіяти та висаджувати:

знову цибулю або часник;

буряк;

моркву.

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