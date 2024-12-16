Що є вирішальним у досягненні високого рівня доходів: пояснення науковців

Економісти Кембриджського університету провели масштабне дослідження, висновки якого опубліковані в "Journal of Political Economy". Було визначено, що сумлінність та емоційна стабільність є ключовими у досягненні фінансового успіху. Про це пише "Inc".

Науковці проаналізували дані 22 000 німецьких родин і виявили, що ті люди, які сумлінно виконують свої посадові обов’язки, мають найвищі зарплати, оскільки надійних і стабільних працівників роботодавці дуже цінують. Емоційна врівноваженість цих людей допомагає їм краще давати раду із повсякденним стресом і впевнено вести переговори про підвищення зарплати, тому це також позитивно впливає на їхній дохід.

Також під час дослідження було виявлено ті риси характеру, які знижують доходи. Це приязність і поступливість. Такі люди намагаються уникати стресових ситуацій, конфліктів і менш наполегливі у вирішенні будь-яких робочих питань. Це суттєво обмежує їхні можливості досягати високих результатів і домагатися кращих умов праці. Вчені назвали ще один негативний фактор, який впливає на зниження доходів, це невротизм, пов’язаний з емоційною нестабільністю.

Таким чином, науковці зробили висновки, що сумлінність, упевненість та вміння справлятися зі стресом є ключовими в досягненні фінансового успіху. А надмірна поступливість й емоційна нестабільність, навпаки, можуть стати перешкодою на цьому шляху.

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