Що заважає нам бути щасливими: 6 основних причин, яких треба негайно позбутися

Психологи й коучі говорять, що джерело щастя та натхнення знаходиться всередині нас, тому його варто плекати. Але є кілька речей, які заважать людям почувати себе щасливими. Автори програм особистісного розвитку та зростання рекомендують їх негайно позбутися, щоб у повній мірі відчувати щастя. Розповідаємо, які шість речей роблять нас нещасними.

Які 6 речей заважають нам бути щасливими

Завищені очікування. Напевно, всім відомий мем "очікування vs реальність". Він з’явився не просто так. Ми постійно вибудовуємо у своїй голові сценарії розвитку подій, які часто не мають нічого спільного з реальністю. А тоді самі ж і розчаровуємося, коли все йде не за планом. Коучі рекомендують попрацювати над тим, щоб відмовитися від очікування позитивних результатів. Треба заздалегідь вирішити: як би не склалися обставини, на вас це не вплине. Якщо нічого не чекати, а просто приймати від життя все, як є, тоді не буде розчарувань.

Напевно, всім відомий мем "очікування vs реальність". Він з’явився не просто так. Ми постійно вибудовуємо у своїй голові сценарії розвитку подій, які часто не мають нічого спільного з реальністю. А тоді самі ж і розчаровуємося, коли все йде не за планом. Коучі рекомендують попрацювати над тим, щоб відмовитися від очікування позитивних результатів. Треба заздалегідь вирішити: як би не склалися обставини, на вас це не вплине. Якщо нічого не чекати, а просто приймати від життя все, як є, тоді не буде розчарувань. Страх діяти. Пасивні надії на те, що завтра все буде краще, ніж зараз, зазвичай не виправдовуються. Тому ми не станемо щасливіші від того, що будемо щось загадувати і палко сподіватися, що станеться диво. Дива стаються лише в тому випадку, коли ми щось робимо для цього. Тому рухайтеся у напрямку своїх бажань і щось робіть, тоді у вас буде багато причин для щастя. А від марних сподівань краще відмовитися.

Пасивні надії на те, що завтра все буде краще, ніж зараз, зазвичай не виправдовуються. Тому ми не станемо щасливіші від того, що будемо щось загадувати і палко сподіватися, що станеться диво. Дива стаються лише в тому випадку, коли ми щось робимо для цього. Тому рухайтеся у напрямку своїх бажань і щось робіть, тоді у вас буде багато причин для щастя. А від марних сподівань краще відмовитися. Фонова тривога. Йдеться про постійне відчуття, що ось-ось станеться якесь лихо. Якщо ви постійно переживаєте через дрібниці, дзвінок з незнайомого номера чи турбуєтеся без видимих причин, це і є фонова тривога. До такого стану можуть призводити постійні стреси, нервове напруження, поганий сон тощо. Щоб позбутися тривожності, треба добре відпочивати, постійно відмічати позитивні моменти у своєму житті, якщо це не допомагає, варто звернутися до психолога.

Йдеться про постійне відчуття, що ось-ось станеться якесь лихо. Якщо ви постійно переживаєте через дрібниці, дзвінок з незнайомого номера чи турбуєтеся без видимих причин, це і є фонова тривога. До такого стану можуть призводити постійні стреси, нервове напруження, поганий сон тощо. Щоб позбутися тривожності, треба добре відпочивати, постійно відмічати позитивні моменти у своєму житті, якщо це не допомагає, варто звернутися до психолога. Відсутність можливості для самореалізації. Виняткове щастя нам приносить наша самореалізація. Тому варто подбати про те, щоб ваша робота вам подобалася. Якщо це не так, але ви за неї отримуєте гарну зарплатню, тоді знайдіть справу для душі. Щоб кожного дня ви могли приділяти улюбленому заняттю по 30 хвилин, яке наповнюватиме вас щастям.

Виняткове щастя нам приносить наша самореалізація. Тому варто подбати про те, щоб ваша робота вам подобалася. Якщо це не так, але ви за неї отримуєте гарну зарплатню, тоді знайдіть справу для душі. Щоб кожного дня ви могли приділяти улюбленому заняттю по 30 хвилин, яке наповнюватиме вас щастям. Невміння жити тут і зараз. Синдром відкладеного життя – річ розповсюджена й досить небезпечна. Нам для того, щоб жити, виділена певна кількість часу, і ми не знаємо, коли він може для нас скінчитися. Тому кожен свій день намагайтеся прожити із задоволенням і користю для себе. Якщо не їздили на відпочинок – візьміть відпустку. Якщо хочете купити собі улюблену річ – придбайте її нарешті. Бо завтра вам не захочеться або може не бути такої можливості.

Синдром відкладеного життя – річ розповсюджена й досить небезпечна. Нам для того, щоб жити, виділена певна кількість часу, і ми не знаємо, коли він може для нас скінчитися. Тому кожен свій день намагайтеся прожити із задоволенням і користю для себе. Якщо не їздили на відпочинок – візьміть відпустку. Якщо хочете купити собі улюблену річ – придбайте її нарешті. Бо завтра вам не захочеться або може не бути такої можливості. Порівняння себе з іншими. Так, здорова конкуренція мотивує, підштовхує нас до особистісного зростання та звершень. Але у кожного свій життєвий шлях і своя точка росту. Тому не варто заздрити чужим успіхам та можливостям. Адже нам не відомо, через що довелося пройти цій людині, щоб досягнути того, чого у нас поки що немає.

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