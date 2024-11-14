Що земля стала родючою без перекопування, що і як посадити в листопаді

Коли та як сіяти сидерати восени

Сидерат — справжній порятунок для дачників, він збагачує ґрунт органікою, перешкоджає росту бур'янів на ділянці, захищає рослини від хвороб і шкідників.

Досвідчені дачники радять садити сидерати двічі на рік, тоді здоров'я та родючість ґрунту забезпечено. Перший раз сидерати висівають в серпні, ідеальним варіантом є біла гірчиця або біла гірчиця разом з фацелією. Наприкінці жовтня посаджені у серпні сидерати можна викопати та залишити на грядках як мульчу, яка дозволить зберегти вологу в ґрунті та поліпшити його структуру. Сидерат, залишений на зиму, вбереже землю від промерзання.

Коли садять сидерати восени

Друга посадка сидератів проводиться в листопаді, за декілька тижнів до початку морозів. Орієнтуватися потрібно на температуру — щоб вночі вона була нижчою за нуль і не очікувалося потепління.

Для гірчиці найкраще підходять такі сидерати як біла гірчиця, овес або жито. Зиму ці рослини пролежать, а ранньою весною з’являться першими, перешкоджаючи появі бур’янів на вашій ділянці.

Навесні, коли прийде час перекопувати грядки, сидерати можна закласти в землю. Вони виконуватимуть роль органічного добрива і будуть навіть кращими за гній.

Особливості осіннього посіву сидератів

Досвідчені садівники радять для зимового висіву брати подвійну норму насіння порівняно з серпневим посівом, тому що частина насіння може не витримати зимових випробувань.

Важливо подбати про надійний захист майбутнього врожаю від птахів. Насіння варто загортати глибше, ніж весною — на глибину від двох до чотирьох сантиметрів. Це не лише збереже сидерати від птахів до появи снігового покриву, але й створить ідеальні умови для весняних сходів.

Цей природний метод оздоровлення ґрунту вже наступного року земля порадує своєю родючістю та щедрістю.

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