Що ж таке насправді манна каша: з чого її виготовляють, користь і шкода

Всі ми хоча б раз у дитинстві куштували манну кашу. Хтось був її великим шанувальником, а хтось згадує з огидою. А чи задумувалися ви коли-небудь, з чого роблять манку?

Історія продукту: звідки до нас прийшла манка

Про манну кашу в кулінарії було відомо ще з XIII століття і відкрили цей продукт випадково. Якось мельники помітили, що після перемелювання пшеничного зерна залишається невелика частина дрібних частинок, які є непридатними для випікання хліба. Тобто манка — відходи борошномельного виробництва.

Тоді ці крупинки почали відсіювати і готувати з них в'язку кашу на молоці. Незабаром вона стала відомими ласощами, оскільки процес збирання маленьких частинок був дуже кропітким.

Версій про появу назви продукту існує відразу кілька. Але найпоширеніша з них має біблійне пояснення. За однією з християнських легенд, у євреїв під час їхніх сорокарічних поневірянь закінчився хліб, який вони взяли в Єгипті. Бог, щоб позбавити їх голодної смерті, послав їжу. Вона мала вигляд маленьких білих крупинок, що сипалися з неба. Мандрівники називали її "манна небесна" і збирали вранці, тому що до полудня вона танула на сонці.

Як отримують манну кашу

Як отримують манну кашу / Фото: pixabay.com

Як ви вже могли зрозуміти, манку роблять з пшениці хлібопекарських сортів. Виробничий процес має кілька етапів:

очищення — попередньо зерно потрібно позбавити соломи, ґрунту та інших домішок;

обдирання — зерно зчищують і відправлять в агрегат, який знімає верхню оболонку;

помел — пшениця подрібнюється в пил, після чого за допомогою техніки просівається, щоб відокремити борошно від манки;

шліфування — крупу позбавляють більшої частини жирів та клітковини.

Манна каша будь-якого сорту повинна зберігатися в сухому приміщенні в банці чи щільно закритій упаковці. Все тому, що вона має високу гігроскопічність (швидко набирає вологу і розбухає).

Манна каша: користь і шкода

Основною перевагою манки є її висока поживна цінність (на 100 г продукту 330-350 Ккал). При цьому вона доступна і легко засвоюється. Рідка молочна каша швидко обволікає шлунок, не викликаючи здуття чи печії. Тому її рекомендовано включати до свого раціону за проблем з органами ШКТ.

Проте сучасні дієтологи не рекомендують надто захоплюватися манною кашою. А все через присутність в ній сильного алергену — глютену. Особливо він протипоказаний дітям. Крім того, часте споживання манки може призвести до збільшення зайвої ваги, оскільки в ній багато крохмалю.

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