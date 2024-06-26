Що зробити, щоб котлети не підгоріли зверху і не залишилися сирими всередині: часта помилка

Здавалося б, що може бути простішим за смажені котлети. Однак, часто ця страва з фаршу підгорає зверху, прилипаючи до сковороди, а всередині залишається сирою.

Якщо котлети просто розвалилися під час смаження, їх все ще можна з'їсти, незважаючи на не дуже естетичний вигляд. А ось з сирою і підгорівшою стравою все складніше. Таку куштувати навряд чи хтось наважиться.

Чому котлети підгорають, а всередині залишаються сирими? Можливо ви робите одну досить популярну помилку, а саме намагаєтесь просто посмажити котлети з обох боків хвилинку і одразу викладаєте на тарілку. Так робити не варто.

Навіть дуже гарна вигляд золотиста скоринка зовсім не означає, що котлети вже готові. Особливо, якщо ви готуєте цю страву зі свинячого або яловичого фаршу. Курятина готується набагато швидше, а тому таких проблем, як правило, не виникає.

Щоб м'ясо дійсно до готовності і не залишалося сирим, потрібно налити на дно сковорідки окріп, а потім протушкувати котлети на невеликому вогні під закритою кришкою. Тільки після цього приберіть кришку і підсмажуйте страву до золотої скоринки.

Якщо додатково обваляти котлети в борошні, а потім відправити на сковороду в окріп, то вийде смачний соус.

А якщо смаження у вас все-рівно не вдається, можна спробувати спочатку підсмажити котлети з обох сторін, а потім викласти на деко і відправити в духовку, щоб вони там дійшли до готовності.

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