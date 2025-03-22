Що зробити, щоб махрові рушники стали м'якими: експерти назвали засіб — це не сода і не оцет

Рушники можуть стати жорсткими та шершавими після прання, навіть якщо вони ще нові. Як уникнути цього? Експерти пропонують використовувати один предмет.

Хоч багато хто знайомий з рекомендацією використовувати чашку білого оцту для пом'якшення рушників під час прання, що робити, коли мова йде про їхнє сушіння? Однак, якщо ви використовуєте сушильну чи відповідну програму у пральній машині, то рушники виходять надто жорсткими.

За словами експертів з Secret Linen Store, є один предмет, який можна додати до барабана сушильної машини, щоб допомогти пом'якшити волокна рушників. "Використовуйте сушки для білизни", — радять експерти, додаючи, що навіть "тенісний м'ячик підійде", щоб рушники вийшли м'якими та ніжними. Проте пам'ятайте, хоча сушильні машини можуть допомогти в досягненні м'якості рушників, якщо тканину пересушити, волокна можуть злипнутися і стати шорсткими на дотик.

Ось чому експерти радять спочатку повісити рушники на сушку, а потім покласти їх на 20 хвилин у сушильну машину, бажано на холодному режимі. Вони пояснюють так: "Це допоможе стимулювати волокна, запобігаючи їх злипанням, що призведе до м'якших рушників".

Однак слід уникати перевантаження пральної машини або сушильної машини рушниками під час прання. "Завжди є велика спокуса запхати всі родинні рушники для ванни в пральну машину одразу, але це не допоможе ані в досягненні м'якості, ані в чистоті", — зазначили експерти.

"Якщо рушників занадто багато в пральній машині, пральні засоби та кондиціонери для білизни не змиваються належним чином, що призводить до накопичення залишків, які з часом висихають і стають жорсткими". А коли справа доходить до сушіння мокрих рушників, що б ви не робили, не кладіть їх на радіатор, оскільки "це призводить до пересушування і жорстких рушників".

А якщо погода хороша і у вас є доступ до саду, вивішування рушників на вулиці — один з найкращих методів для досягнення м'якості рушників. Це тому, що "вітер допомагає рушникам рухатись, що стимулює волокна, так само як і обертання в сушильній машині".

Читайте також: