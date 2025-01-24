Що зробити, щоб молоко довше зберігалося: одна проста дія для подовження його терміну придатності

Однак є ефективний спосіб, що допоможе подовжити термін зберігання молока. Він полягає в простому кипʼятінні. Після того, як молоко закипить, його треба охолодити до кімнатної температури. Це допоможе зменшити кількість бактерій, які викликають скисання, і проблема вирішиться.

Після кипʼятіння краще перелити молоко в глиняний глечик. Якщо ж його немає, можна використовувати скляну банку.

Але це ще не все, адже найефективніший трюк – додати до молока рафінований цукор після кипʼятіння. Цей метод також дозволяє подовжити термін зберігання молока, оскільки цукор діє як консервант.

Якщо вас турбує ймовірність того, що молоко може згорнутися, додайте цукор прямо під час кипʼятіння – так воно точно не зіпсується. І ось, завдяки цьому простому кроку, ваше молоко залишатиметься свіжим довше, і все це займе лише 5 хвилин вашого часу.

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