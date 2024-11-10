Що зробити, щоб у домі завжди був приємний аромат: пахнутиме дорого й вишукано

Приємний аромат в оселі завжди дарує відчуття затишку, спокою та щастя.
Розповідаємо, як зробити, щоб у домі завжди панував приємний вишуканий аромат.
Як освіжити повітря в домі за допомогою підручних засобів
- Ефірні олії. Такий очищувач повітря поглинатиме неприємні запахи і наповнюватиме ваш дім улюбленими ароматами. Насипте в паперовий пакет трохи соди, капніть туди кілька крапель ефірної олії з будь-яким запахом. Сода поглинатиме всі неприємні аромати, а ефірна олія надовго залишить неймовірний запах у вашій оселі.
- Ароматизована вода. Такий ароматизатор можна застосовувати, щоб освіжити запах своєї оселі. Закип’ятіть воду в невеликій каструлі, додайте туди шкірки цитрусових та улюблені спеції – корицю, гвоздику, розмарин чи м’яту. Ваш дім наповниться пахощами та свіжістю.
- Кімнатні рослини не лише фільтрують повітря, вони його освіжають і наповнюють приємним ароматом. До таких кімнатних квітів відносяться м’ята, жасмин, драцена, фікус, спатифілум, англійській плющ, барбертонська ромашка.
- Пряні трави. Посадіть на своєму підвіконні розмарин, базилік та м’яту, у вашій оселі завжди пануватиме свіжий аромат цих пряних трав. І заразом ви завжди матимете під рукою свіжу зелень для своїх улюблених страв.
- Помандер. Це така ємність, куди кладуть пахучі речовини. Ароматизатор можна легко зробити своїми руками із апельсина чи лимона. Просто зробіть надрізи ножем на шкірці цитрусу, він виділятиме ефірні олії зі свіжим ароматом. Фрукт варто замінювати раз на кілька тижнів.
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