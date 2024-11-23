Що зробити, щоб в курнику було тепло взимку: кури нестимуться, наче влітку

Аби ваші кури продовжували нестися, важливо подумати про утеплення курнику.

Як краще утеплити курник на зиму

Насамперед, варто подумати про утеплення стін. Для цього фахівці радять використовувати фанеру, але не забудьте підкласти під неї додатковий шар матеріалу, який ізолює. Підійте як звичайна вата, так і скловата. Завдяки такій конструкції тепло буде утримуватися всередині взимку, а влітку, навпаки, в приміщенні залишатиметься прохолода. Тому таке утеплення називають універсальним.

Ще одне джерело холодну в зимовий період — це підлога. Особливо, якщо задуматися про ніжні лапки курей, які не захищені від холоду взагалі нічим. Найлегше використовувати сіно, але підійде будь-який органічний матеріал. Головне, щоб він був абсолютно сухим. Дуже важливо, щоб за час зими в ньому не завелися шкідники чи хвороби.

Як тільки ви утеплили стіни та підлогу, не забудьте подбати про щілини, які є в кожному курнику. Через них холодне повітря може потрапляти всередину. Йдеться про утеплення вікон та дверей. Спочатку знайдіть всі щілини, через які дує, а потім позбудьтеся їх. Для цього підійде стара ганчірка, вата чи будь-які речі, які перекриють потік повітря.

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