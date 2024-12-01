Що зробити, щоб взуття не промокало: підручні засоби, які збережуть ваші ноги сухими

Є кілька простих, проте ефективних способів захистити взуття від дощу та снігу.
Як захистити взуття від промокання: перевірені народні методи
- Парафін. Цим способом користувалися ще наші дідусі й бабусі. Щоб отримати парафін, розтопіть будь-яку свічку, що є у вашому домі. Нагрійте чоботи чи черевики феном і розподіліть парафін по шкіряній поверхні. Розплавлений парафін заповнить всі пори та тріщини на шкірі, що вбереже взуття від потрапляння вологи.
- Вазелін. Цей косметичний засіб на відмінно впорається із проблемою і захистить ваші ноги від промокання. Обробіть сухе взуття вазеліном, засіб створить захисну плівку, яка відштовхуватиме вологу від поверхні.
- Водовідштовхувальні спреї. Є багато таких засобів, вони напрочуд ефективні, тому стануть надійними захисниками взуття від вологи. Просто розпорошіть спрей на поверхню чобіт або черевиків, він утворить невидиму плівку, яка захистить взуття від дощу та снігу. Спрей варто вибирати в залежності від матеріалу, з якого виготовлено ваше взуття.
- Віск. Це ще один відмінний захист від вологи, яким користувалися наші предки, коли не було парафіну, вазеліну та спреїв. Віск створює захисний шар, який запобігає проникненню вологи всередину взуття. Щоб обробити взуття, треба розтопити віск, змочити в ньому губку та прийтися по всій поверхні. Для покращення захисної функції потріть взуття щіткою. Важливо знати, що засіб не можна використовувати для замші.
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