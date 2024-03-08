Що зробити, щоб земля була родючою: один простий продукт перетворить ґрунт на чорнозем

Ви навіть і не могли здогадуватися, що звичайний продукт, який щодня українці викидають на смітник, може допомогти покращити якість ґрунту.

Майже стовідсотково кожен українець п'є зранку горнятко запашної кави. Після цього ви, ймовірно, викидаєте кавову гущу, яка залишися, у смітник і йдете займатися своїми справами. Втім, експерти запевняють, саме завдяки цьому продукту ви можете перетворити землю на городі на справжнісінький чорнозем.

Як поліпшити якість ґрунту за допомогою кавової гущі

Якщо ви шукаєте способи, як зробити чорнозем на своєму городі, щоб значно підвищити врожайність овочів та інших культур, фахівці радять звернути увагу саме на кавову гущу, адже вона є практично в кожному домі. Таке підживдення не буде коштувати вам жодної копійки.

Виявляється, у вже використаній кавовій гущі залишається велика кількість поживних речовин та вітамінів, які можуть допомогти грядкам. Використовувати таке натуральне добриво дуже просто, адже вам, по суті, не потрібно нічого робити.

Після того, як заварили ранкову каву, потрібно всього лише висипати на клумбу чи город кавову гущу. Таке підживлення вбереться у землю самостійно, збагативши її корисними речовинами та мікроелементами.

Втім, прослідити за дечим вам все-таки доведеться. Шар кавової гущі не повинен бути надто щільним, адже тоді він ускладнить шлях вологи та повітря до кореневої системи рослин, чим може зашкодити.

Тепер ви знаєте, як безкоштовно зробити землю родючою. Цікаво, що кавова гуща також допомагає проростити насіння. Для цього змішайте її із землею, а потім пророщуйте насіння будь-яким способом. Кавову гущу можна навіть розбавити водою і поливати нею город для покращення врожайності.

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