Що зробити у саду і на городі до Великодня: перелік кущів і культур, які потрібно висадити

До світлого Воскресіння Христивого залишається менше місяця, а тому поспішіть висадити у відкритий ґрунт городину і кущі, які щоб отримати великий урожай.

У квітні в відкритий ґрунт садівники радять висаджувати деякі кущі, щоб вони встигли адаптуватися до нового місця до осені. Зокрема, цього весняного місяця можна садити аґрус, малину, порички, смородину. Для висаджування можна брати і однорічні саджанці, але влітку, особливо в спекотні дні, не забувайте їх помірно поливати.

Якщо говорити про город, то до Великодня потрібно встигнути посіяти горох, моркву, патисони, гарбуза та кабачки. Моркву також можна висаджувати на початку травня — тут все залежить від регіону. Для того, аби вона добре проросла, температура повинна бути сталою і не менше +15 градусів.

В квітні у відкритий ґрунт також рекомендовано висадити зелень, салат, редиску. Сміливо пересаджуйте їх на грядки, якщо у вас вже є розсада. Можна сіяти і насіння томатів, однак їх обов'язково ще потрібно накривати плівкою, яку знімають в особливо теплі дні і в травні прибирають.

Не забудьте посадити в другій половині квітня розсаду пекінської, брюссельської, цвітної і білоголової капусти. Однак, якщо будуть прогнозувати значне похолодання, не забудьте грядки накрити плівкою.

Деякі городники радять садити наприкінці квітня і картоплю. Якщо у вашому регіоні температура повітря і ґрунту вже дозволяє, не обов'язково чекати на травень.

Читайте також: