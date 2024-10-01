Що потрібно обов'язково зробити у жовтні на дачі, якщо вересень видався сухим

Вересень порадував нас справжньою літньою спекою, було жарко та сухо, кількість опадів була мінімальною. Земля повисихала. Тому фахівці радять провести на дачній ділянці вологозарядний полив дерев. Розповідаємо для чого його робити.

Навіщо поливати дерева восени

Коли дерева активно ростуть та родять, вони витрачають багато води. А навіщо поливати сад після закінчення плодоношення?

Дерева восени поливають, щоб наситити їх вологою, яка випаровується з поверхні листя та гілок. Взимку, дарма що морози, процес випаровування вологи хоча і повільніше, але продовжується.

Якщо дерева не отримали достатньою кількістю рідини перед зимівлею, у холодну пору року під впливом низьких температур вони почнуть «висушуватися». Тому рослини потрібно добре полити, поки не настали морози. Зволожений ґрунт краще проводить тепло і таким чином захищає коріння дерев від обмороження.

Якщо осінніх опадів було багато, без вологозарядного поливу можна обійтися. Але після цьогорічної вересневої засухи вологозарядний полив просто не обхідний.

Як визначити, чи потрібно поливати плодові дерева

Для цього потрібно викопати в саду між деревами яму глибиною 30-50 см та взяти звідти жменю землі. Якщо можна сформувати щільну грудку, поливати сад не потрібно. Якщо ж земля розсипається в руках — рослини вимагають поливу.

Як поливати дерева

Дорослі дерева необхідно поливати так, щоб вода проникала в землю на глибину 1-1,5 м.

На молоде деревце, посаджене цього року чи в попередньому зазвичай йде близько 4 відра води.

Деревам віком 10-15 років потрібно від 50 до 70 л води, а зовсім дорослим — до 100 л води.

При осінньому поливі слід також враховувати особливості ґрунту на ділянці. Ділянки з поганим дренажем та високим заляганням ґрунтових вод потрібно поливати дуже обережно. Занадто велика кількість води може витіснити з ґрунту повітря, що може спричинити відмирання коренів у рослин.

Коли поливати плодові дерева

Вологозарядний полив проводять після масового опадання листя, коли температура повітря знижується настільки, що коріння дерев перестає споживати вологу у великій кількості.

Якщо провести полив зарано, це може спровокувати зростання пагонів, особливо у молодих дерев. У такому разі рослини погано перезимують.

Звичайно дерева поливають у жовтні-листопаді. При визначенні термінів поливу, найкраще орієнтуватися на опале листя і температуру повітря.

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