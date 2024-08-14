Що зробити з салом перед засолюванням: розкрито секрет для ідеального смаку

Ніжне і м'яке сало є ідеальним закушуванням та досить популярним продуктом на столі українців. Однак, перед тим, як подати його з чорним хлібом та зеленою цибульою, потрібно правильно засолити сало.

Багато кулінарів-початківців роблять одну і ту ж помилку. Вони не обробляють сало перед засолюванням. Якщо цього не зробити, страва вийде зовсім не ніжною, а її смак буде далеко не ідеальним.

Щоб такого не сталося, обов'язково перед процедурою засолювання покладіть сало до морозильної камери на один день. Завдяки цьому продукт не втратить свою форму і буде гарно нарізатися.

Заздалегідь підготуйте всі спеції, які вам знадобляться для засолювання сала. На 1 кг продукту кулінари радять брати приблизно 2 ст. ложки солі, 1 ч. ложку паприки, 1 ч. ложку меленого перця та 1 ч. ложку гірчиці. Також ідеально до сала підходять куркума, кмин, часник і коріандр, лавровий лист.

Всі прянощі потрібно змішати в окремій посудині, зробити на шматкові сала невеликі надрізання. Потім змішати всі інгредієнти, загорнути у пергаментний папір та залишити на 5 днів у холодильнику.

Гурмани також стверджують, що в традиційний продукт можна внести трохи солодкості. Виявляється, якщо у маринад під час засолювання додати невелику кількість цукру (не більше 1 ч. ложки), то ви отримаєте надзвичайно ніжний смак. Така комбінація зробить сало смачним і цікавим.

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