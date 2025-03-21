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Щоб цибуля виросла великою та її було багато, покладіть у лунки це підживлення

Щоб цибуля виросла великою та її було багато, покладіть у лунки це підживлення

Що покласти у лунки, щоб цибуля виросла великою / Фото: Freepik

Необхідно дотримуватися кількох простих правил садіння ріпчастої цибулі, щоб отримати величезний урожай зі своєї грядки.

Розповідаємо, що треба зробити на грядці перед садінням цибулі, щоб вона виросла великою, не хворіла і не жовтіла.

Як правильно садити цибулю, щоб отримати великий урожай: що додати в лунки

  • Перший етап. Перед садінням цибулю треба замочити у розчині на три години для дезінфекції. Щоб приготувати рідину, необхідно взяти столову ложку солі на літр води. Розчиніть сіль у воді й опустіть туди сіянку на 2-3 години. Потім витягніть і дайте цибулі висохнути.
  • Другий етап. Ґрунт треба також знезаразити, а потім підживити. Зробіть слабкий розчин марганцівки, та полийте грядку за добу до садіння. Для підживлення можна взяти компост та розкидати на грядці.
  • Третій етап – обробка цибулі від шкідників. Візьміть дві столові ложки перцю та склянку деревного попелу, ретельно перемішайте і посипте сіянку цією сумішшю. Ці доступні засоби допоможуть ефективно боротися із хворобами та шкідниками. Цибуля не жовтітиме і на грядці не буде цибулевої мушки.
  • Четвертий етап. Щоб підвищити урожайність цибулі у декілька разів, на дно лунки під кожну сіянку треба класти по соловій ложці деревного попелу та трохи річкового піску. Потім посадіть цибулину і обережно закрийте землею, якщо ґрунт сухий, грядку треба полити. Попіл містить фосфор, який прискорюватиме ріст та розвиток цибулі. А калій, що також є у золі, нейтралізуватиме кислотність ґрунту і допомагатиме сформуватися великій соковитій цибулині. До того ж, попіл пришвидшує ріст і розвиток цибулі, через тиждень вже з’явиться зелене соковите пір’я.

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