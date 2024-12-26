Щоб дитина виросла розумною й талановитою, батьки мають робити ці три речі

Психологи наголошують, що батьки можуть розвивати й заохочувати своїх дітей кількома способами, щоб вони виросли інтелектуальними особистостями.
Експерти з виховання дітей вважають, що батькам варто робити три найголовніші речі, які допоможуть виростити розумну й надзвичайно талановиту дитину.
Як виховати розумну й талановиту дитину: поради психологів
- Мотивуйте дитину самостійно виконувати завдання, які їй погано вдаються. Наприклад, якщо у вашої дитини добре виходить навчатися, однак вона зовсім не любить займатися спортом, заохочуйте її в ігровій формі до досягнення кращих успіхів у спорті. Запишіть свою дитину на ті види активних занять, які подобаються їй, а не вам. І ви побачите, як через деякий час вона досягатиме неймовірних результатів.
- Будьте поруч з дитиною, коли вона цього найбільше потребує, не засуджуйте її. Діти в багатьох проблемних ситуаціях шукають підтримки насамперед у своїх батьків, бо вважають їх захисниками. Тому батькам варто підтримувати своїх дітей, а не кричати на них чи звинувачувати в чомусь. Психологи наголошують на тому, що діти копіюють поведінку батьків, тож реагуватимуть у подібних ситуаціях у дорослому житті так само, як і їхні батьки колись. Щоб дитина навчилася підходити до будь-якої проблеми з погляду її вирішення і виросла прагматичною та впевненою у власних силах, батьки мають показати своїм прикладом, як правильно вирішувати проблемні ситуації.
- Частіше читайте своїм дітям. Науковці провели купу досліджень на тему користі читання дітям від раннього віку. Читання збільшує словниковий запас дитини, розвиває її уяву та творчі здібності, покращує когнітивні навички й допомагає розвивати мовлення, збагачуючи лексичний запас. Коли дитина підросте, дозволяйте їй читати вам, так вона набуде навичок розповідання історій та поглибить розуміння рідної мови.
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