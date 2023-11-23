Щоб дитина виросла успішною та впевненою у собі, частіше говоріть їй ці 5 ключових фраз

Що потрібно говорити своїм дітям, щоб вони мали успіх у житті, а чого не варто, аби це не перетворилося на негативні установки.
Слова батьків формують особистість дитини. Тому вкрай важливо відслідковувати, що ми говоримо своїм дітям і підбирати правильні позитивні слова. Тоді дитина виросте упевненою та сильною особистістю. Від того, що ви їй говорите, як підтримуєте, залежить її щастя і добробут у дорослому віці. Розповідаємо, які ключові фрази треба постійно говорити своїй дитині, щоб вона виростала впевненою і не сумнівалася у собі.
Що потрібно говорити дітям, щоб виховати в них упевненість
- «Ніколи не здавайся». Допомагайте дитині тренувати силу волі, розвивати стійкість і не боятися труднощів. Підкреслюйте, що наполегливість має вирішальне значення у тому, щоб досягти будь-якої мети.
- «Дай я тебе обійму». Вчені та психологи рекомендують обіймати своїх дітей не менше восьми разів на тиждень. Тоді вони будуть впевнені у тому, що батьки люблять їх, розуміють та підтримують. Особливо обіймати дітей потрібно тоді, коли у них щось не виходить, вони найбільше цього потребують саме в такі періоди невдач.
- «Я завжди буду поряд». Діти повинні розуміти, що ви будете їх підтримувати, що б там не сталося в житті. Коли є надійна система безпеки за спиною, тоді дитина почувається вільною і впевненою у собі. У неї прокидаються великі амбіції і бажання досягти успіху. А головне, у дитини в майбутньому тоді вистачить сили втілити свої грандіозні плани у життя, і вона не боятиметься жодних перешкод.
- «Я тебе люблю». Дитина завжди повинна відчувати, що її люблять, так вона вчиться довіряти життю та іншим людям. Тому виростатиме щасливою і впевненою у своїх силах. Прояви любові до дитини допоможуть уникнути конфліктів тоді, коли вона вступатиме у підлітковий вік. Вкрай важливо говорити, що ви любите дитину, коли вона робить помилки. Саме тоді ваші слова мають найбільший вплив на її формування як сильної та успішної особистості.
- «Я вірю в тебе». Така фраза допомагає вашій дитині на шляху пізнання світу та себе. Якщо ви частіше це говоритимете, вона не боятиметься пробувати щось нове, долати перешкоди, помилятися і знову пробувати. Тоді дитина виростає цілеспрямованою, сильною і впевненою особистістю.
Що не можна говорити своїм дітям, особливо дівчаткам
У спілкуванні з маленькими дівчатками є деякі особливості, які потрібно знати батькам. Оскільки дівчинка більш емоційна та вразлива, тому тут потрібно бути обережними, щоб не нав’язувати їй стереотипів і ролей, які шкодитимуть у майбутньому.
Які фрази не варто говорити маленьким дівчаткам, щоб вони не нашкодили їм у дорослому житті.
- «Ти – майбутня господиня». Така фраза може вбити потенціал майбутньої успішної та щасливої жінки. Якщо дівчинка візьме це переконання у доросле життя, то її особистість може звузитися до ролі господині із повсякденними домашніми обов’язками.
- «Поступися, будь мудрішою, ти ж дівчинка». Таке висловлювання поступово робить дівчинку жертвою, яка завжди поступається своїми інтересами заради чужих. У дорослому житті таке переконання навряд чи зробить вашу дитину щасливою.
- «Будь хитрішою». Не варто заохочувати у своєї дитини розвиток хитрості. Краще дайте зрозуміти своїй донці, що набагато краще бути чесною і достойною, що дозволить їй легко досягати поставлених цілей.
- «Головне – вийти заміж». Це застаріле хибне твердження, яке на сьогодні втратило свою актуальність. Дозвольте своїй донці самостійно вибирати те, що вона хоче для свого щастя та успіху у житті. Можливо, для неї кар’єра чи власна справа буде важливішою, ніж заміжжя.
- «Не сиди без діла». Така фраза викликає у дівчинки почуття провини за те, що у неї є вільний час. Замість цього варто заохочувати дитину до якихось нових захоплень та хобі, щоб вона виростала розвиненою особистістю. Також пояснюйте їй, що нічого не робити – це продуктивний час, який потрібен для того, щоб перезарядитися і відпочити.
- «Не в грошах щастя». Це в майбутньому може зіграти злий жарт і перетворитися на негативну установку. Оскільки завдяки грошам ми маємо безтурботне життя у достатку. Саме за гроші ми можемо дозволити собі розваги та відпочинок. Тому цієї фрази варто уникати у спілкуванні зі своїми дітьми.
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