Щоб дитина виросла успішною та впевненою у собі, частіше говоріть їй ці 5 ключових фраз

Що потрібно говорити своїм дітям, щоб вони мали успіх у житті, а чого не варто, аби це не перетворилося на негативні установки.

Слова батьків формують особистість дитини. Тому вкрай важливо відслідковувати, що ми говоримо своїм дітям і підбирати правильні позитивні слова. Тоді дитина виросте упевненою та сильною особистістю. Від того, що ви їй говорите, як підтримуєте, залежить її щастя і добробут у дорослому віці. Розповідаємо, які ключові фрази треба постійно говорити своїй дитині, щоб вона виростала впевненою і не сумнівалася у собі.

Що потрібно говорити дітям, щоб виховати в них упевненість

«Ніколи не здавайся». Допомагайте дитині тренувати силу волі, розвивати стійкість і не боятися труднощів. Підкреслюйте, що наполегливість має вирішальне значення у тому, щоб досягти будь-якої мети.

Допомагайте дитині тренувати силу волі, розвивати стійкість і не боятися труднощів. Підкреслюйте, що наполегливість має вирішальне значення у тому, щоб досягти будь-якої мети. «Дай я тебе обійму». Вчені та психологи рекомендують обіймати своїх дітей не менше восьми разів на тиждень. Тоді вони будуть впевнені у тому, що батьки люблять їх, розуміють та підтримують. Особливо обіймати дітей потрібно тоді, коли у них щось не виходить, вони найбільше цього потребують саме в такі періоди невдач.

Вчені та психологи рекомендують обіймати своїх дітей не менше восьми разів на тиждень. Тоді вони будуть впевнені у тому, що батьки люблять їх, розуміють та підтримують. Особливо обіймати дітей потрібно тоді, коли у них щось не виходить, вони найбільше цього потребують саме в такі періоди невдач. «Я завжди буду поряд». Діти повинні розуміти, що ви будете їх підтримувати, що б там не сталося в житті. Коли є надійна система безпеки за спиною, тоді дитина почувається вільною і впевненою у собі. У неї прокидаються великі амбіції і бажання досягти успіху. А головне, у дитини в майбутньому тоді вистачить сили втілити свої грандіозні плани у життя, і вона не боятиметься жодних перешкод.

Діти повинні розуміти, що ви будете їх підтримувати, що б там не сталося в житті. Коли є надійна система безпеки за спиною, тоді дитина почувається вільною і впевненою у собі. У неї прокидаються великі амбіції і бажання досягти успіху. А головне, у дитини в майбутньому тоді вистачить сили втілити свої грандіозні плани у життя, і вона не боятиметься жодних перешкод. «Я тебе люблю». Дитина завжди повинна відчувати, що її люблять, так вона вчиться довіряти життю та іншим людям. Тому виростатиме щасливою і впевненою у своїх силах. Прояви любові до дитини допоможуть уникнути конфліктів тоді, коли вона вступатиме у підлітковий вік. Вкрай важливо говорити, що ви любите дитину, коли вона робить помилки. Саме тоді ваші слова мають найбільший вплив на її формування як сильної та успішної особистості.

Дитина завжди повинна відчувати, що її люблять, так вона вчиться довіряти життю та іншим людям. Тому виростатиме щасливою і впевненою у своїх силах. Прояви любові до дитини допоможуть уникнути конфліктів тоді, коли вона вступатиме у підлітковий вік. Вкрай важливо говорити, що ви любите дитину, коли вона робить помилки. Саме тоді ваші слова мають найбільший вплив на її формування як сильної та успішної особистості. «Я вірю в тебе». Така фраза допомагає вашій дитині на шляху пізнання світу та себе. Якщо ви частіше це говоритимете, вона не боятиметься пробувати щось нове, долати перешкоди, помилятися і знову пробувати. Тоді дитина виростає цілеспрямованою, сильною і впевненою особистістю.

Що не можна говорити своїм дітям, особливо дівчаткам

У спілкуванні з маленькими дівчатками є деякі особливості, які потрібно знати батькам. Оскільки дівчинка більш емоційна та вразлива, тому тут потрібно бути обережними, щоб не нав’язувати їй стереотипів і ролей, які шкодитимуть у майбутньому.

Які фрази не варто говорити маленьким дівчаткам, щоб вони не нашкодили їм у дорослому житті.

«Ти – майбутня господиня». Така фраза може вбити потенціал майбутньої успішної та щасливої жінки. Якщо дівчинка візьме це переконання у доросле життя, то її особистість може звузитися до ролі господині із повсякденними домашніми обов’язками.

Така фраза може вбити потенціал майбутньої успішної та щасливої жінки. Якщо дівчинка візьме це переконання у доросле життя, то її особистість може звузитися до ролі господині із повсякденними домашніми обов’язками. «Поступися, будь мудрішою, ти ж дівчинка». Таке висловлювання поступово робить дівчинку жертвою, яка завжди поступається своїми інтересами заради чужих. У дорослому житті таке переконання навряд чи зробить вашу дитину щасливою.

Таке висловлювання поступово робить дівчинку жертвою, яка завжди поступається своїми інтересами заради чужих. У дорослому житті таке переконання навряд чи зробить вашу дитину щасливою. «Будь хитрішою». Не варто заохочувати у своєї дитини розвиток хитрості. Краще дайте зрозуміти своїй донці, що набагато краще бути чесною і достойною, що дозволить їй легко досягати поставлених цілей.

Не варто заохочувати у своєї дитини розвиток хитрості. Краще дайте зрозуміти своїй донці, що набагато краще бути чесною і достойною, що дозволить їй легко досягати поставлених цілей. «Головне – вийти заміж». Це застаріле хибне твердження, яке на сьогодні втратило свою актуальність. Дозвольте своїй донці самостійно вибирати те, що вона хоче для свого щастя та успіху у житті. Можливо, для неї кар’єра чи власна справа буде важливішою, ніж заміжжя.

Це застаріле хибне твердження, яке на сьогодні втратило свою актуальність. Дозвольте своїй донці самостійно вибирати те, що вона хоче для свого щастя та успіху у житті. Можливо, для неї кар’єра чи власна справа буде важливішою, ніж заміжжя. «Не сиди без діла». Така фраза викликає у дівчинки почуття провини за те, що у неї є вільний час. Замість цього варто заохочувати дитину до якихось нових захоплень та хобі, щоб вона виростала розвиненою особистістю. Також пояснюйте їй, що нічого не робити – це продуктивний час, який потрібен для того, щоб перезарядитися і відпочити.

Така фраза викликає у дівчинки почуття провини за те, що у неї є вільний час. Замість цього варто заохочувати дитину до якихось нових захоплень та хобі, щоб вона виростала розвиненою особистістю. Також пояснюйте їй, що нічого не робити – це продуктивний час, який потрібен для того, щоб перезарядитися і відпочити. «Не в грошах щастя». Це в майбутньому може зіграти злий жарт і перетворитися на негативну установку. Оскільки завдяки грошам ми маємо безтурботне життя у достатку. Саме за гроші ми можемо дозволити собі розваги та відпочинок. Тому цієї фрази варто уникати у спілкуванні зі своїми дітьми.

Читайте також:

Хочете, аби ваша дитина виросла щасливою, завжди говоріть їй ці 5 фраз

14 фраз в українській мові, які допоможуть поставити нахабного маніпулятора на місце