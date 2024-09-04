Щоб до саду й городу не заповзали вужі та інші змії, посадіть ці рослини з різким запахом

Експерти зазначають, що цьогоріч кількість плазунів на території України стрімко зросла. Тепер їх часто можна зустріти навіть у великих містах. Тим паче, їх дуже багато біля приватних обійсть, де вони живуть у садах, на городах та клумбах. І якщо вужі не несуть загрози для людей, то зустрічаються отруйні змії, які можуть бути вкрай небезпечними. Тому експерти рекомендують садити біля подвір’я деякі види рослин, які своїм запахом відлякуватимуть плазунів.

Які види рослин відлякують вужів та інших змій

Хризантеми. Ці невимовно гарні квіти містять піретрум – хімічну сполуку, яка смертельна для плазунів. Її також використовують у якості природного інсектициду для боротьби з попелицею, мурахами та кліщами.

Ці невимовно гарні квіти містять піретрум – хімічну сполуку, яка смертельна для плазунів. Її також використовують у якості природного інсектициду для боротьби з попелицею, мурахами та кліщами. Часник. Змії не зносять запаху цього овоча. З нього найкраще робити настоянку і періодично обприскувати двір по периметру.

Змії не зносять запаху цього овоча. З нього найкраще робити настоянку і періодично обприскувати двір по периметру. Жовта вільха. Ця рослина не лише відлякуватиме плазунів із вашого обійстя. Вона ще приваблюватиме у садок та на клумбу різні види метеликів.

Ця рослина не лише відлякуватиме плазунів із вашого обійстя. Вона ще приваблюватиме у садок та на клумбу різні види метеликів. Полин. Змії абсолютно не зносять запаху полину. Тож, якщо він росте на вашому городі чи подвір'ї, не варто його позбуватися, він захищатиме обійстя від плазунів.

Змії абсолютно не зносять запаху полину. Тож, якщо він росте на вашому городі чи подвір'ї, не варто його позбуватися, він захищатиме обійстя від плазунів. Базилік. Така пряна трава не лише захищатиме ваш город від змій, а й стане смачною приправою для салатів та м'ясних страв.

Така пряна трава не лише захищатиме ваш город від змій, а й стане смачною приправою для салатів та м'ясних страв. Чорнобривці. Ці квіти відлякуватимуть від вашого подвір'я не лише плазунів, а також гризунів, які теж бояться їхнього гострого аромату.

Ці квіти відлякуватимуть від вашого подвір'я не лише плазунів, а також гризунів, які теж бояться їхнього гострого аромату. Лимонник. Цитронелу часто використовують у виробництві засобів від комах. Також рослина допоможе у боротьбі з вужами та отруйними зміями.

Цитронелу часто використовують у виробництві засобів від комах. Також рослина допоможе у боротьбі з вужами та отруйними зміями. Падуб. Це вічнозелений чагарник вкрай токсичний, як для плазунів, так і для людей. Рослина містить сапоніни - речовину, яка викликає блювоту та діарею.

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