Щоб домашні улюбленці були в безпеці: інструкція на випадок ядерного вибуху

Покрокова інструкція: що робити для захисту домашніх тварин під час ядерного вибуху.

Багато власників своїх пухнастих улюбленців напевно дуже турбуються про те, як їх захистити, якщо станеться вибух на АЕС. Адже потрібно ретельно все продумати у разі біди: чим нагодувати, де сходити в туалет, куди сховатися. Зоопсихологи та ветеринари дають чітку покрокову інструкцію: як діяти у разі ядерного вибуху.

Крок №1: організувати безпечне середовище

Варто щільно зачинити двері та вікна, заклеїти шпарини, закрити вентиляційні отвори та вимкнути кондиціонери. Потрібно витерти всі миски та килимки вашого пухнастого улюбленця, всі ганчірки після прибирання запакувати у герметичні ємності, щоб потім винести у призначене для такого сміття місце. У приміщенні потрібно знаходитися подалі від вікон, дверей та стін, щоб уникнути впливу радіації.

Крок №2: викупати тварину

Пухнастика обов’язково потрібно викупати, якщо на мить ядерного вибуху ви гуляли на вулиці. Варто також подбати про свою безпеку, тому буде добре мати резинові рукавички та маску під рукою. Якщо у вас чи тварини є тілесні ушкодження, їх необхідно закрити, щоб на рани не потрапляли радіоактивні речовини. Після купання улюбленця слід обов’язково вимити лице та руки.

Крок №3: харчування

Фахівці радять годувати тварин кормом, який був герметично запакований. Перш ніж відкривати пачку, потрібно ретельно її витерти вологою тканиною. Запаси сухого корму та води потрібно робити десь на 7-8 днів.

Крок №4: вода

Необхідно також підготувати воду для пухнастих домашніх улюбленців. Вона повинна бути в герметично закритих пляшках. Оскільки вода з відкритих джерел чи з-під крану кілька днів може бути непридатною для пиття.

Крок №5: туалети для тварин

Для туалетів котиків можна використовувати наповнювачі, газетний папір та тканину. Але всі матеріали повинні бути з герметичної упаковки, оскільки вони швидко поглинають радіацію. Екскременти потрібно прибирати обов’язково у резинових рукавичках.

Для собак фахівці радять виділити окремий простір та поставити там коробку із землею, щоб тварина могла сходити туди в туалет. Хоча пухнастик спочатку може відмовитися від коробки. Але потрібно ще і ще підводити, погладжувати та пояснювати своєму улюбленцю, що це нове місце для туалету.

Крок №6: організація переміщення тварин

Маленьких пухнастиків варто переносити у контейнерах, обмотавши переноску харчовою плівкою. Залишений отвір для дихання закрити марлею. Якщо це великий собака, то його слід одягнути та обмотати намордник марлею також.

Крок №7: складаємо «тривожну валізку» для улюбленців

До валізки ветеринари радять класти корм та воду у герметичному пакуванні, ліки, вологі серветки, миску, намордник і повідець, підстилку та пакування для екскрементів.

Перебуваючи з домашніми тваринами вдома, потрібно по можливості вести звичний для них спосіб життя. Також фахівці не радять давати своїм домашнім улюбленцям йодид калію задля профілактики.

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