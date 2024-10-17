Щоб домогтися свого, вони підуть на все: найхитріші знаки зодіаку

Так, іноді хитрість допомагає досягти своєї мети та уникнути купи неприємностей. Однак ці знаки зодіаку користуються нею постійно, незважаючи на те, що можуть комусь завдати болю чи неприємностей. Розповідаємо, хто з представників зодіакального кола постійно користується хитрістю, щоб домогтися свого.

Скорпіон

З цими представниками зодіакального кола варто бути вкрай обережними, вони звикли працювати "за лаштунками" – тихо й непомітно. Якщо Скорпіон щось задумав, він обов’язково втілить свій план у життя, навіть якщо це комусь не подобається. Скорпіони ніколи не відступаються від свого, тому хитрість для них – це інструмент, який допомагає їм отримувати бажане.

Близнята

Це комунікабельний знак зодіаку, який може схилити будь-кого на свій бік. Близнята – талановиті пліткарі, що грає їм на руку. Вони будь-якої миті можуть скористатися пікантною інформацією, щоб отримати бажане. Тому не варто довіряти Близнятам свої секрети, навіть якщо це ваш друг чи родич, адже невідомо, коли ваша таємниця може бути використана проти вас.

Водолій

Водолії – природжені брехуни, вони можуть вигадати купу історій і змусять повірити в них навіть бувалого скептика. Якщо інші знаки зодіаку хитрують, бо їм це вигідно, то Водоліям брехати й маніпулювати довірою просто подобається. Таким чином вони вивищуються над іншими й отримують від цього неабияку насолоду. Все ж іноді Водолій може використати хитрість собі на користь, якщо це стосується роботи. Але потім обов’язково скаже, що він робив це виключно задля успіху компанії.

Терези

Цей знак зодіаку має розвинені ораторські здібності. Завдяки своєму вмінню переконувати Терези можуть запудрити мозок будь-кому. А відповідатиме за це той, хто повірив казкам, бо Терези ніколи не визнають своєї брехні. Це той знак зодіаку, який вважає, що йому дозволено все в цьому житті й за це йому нічого не буде. Тож іншим доводиться або приймати це, або просто обходити Терезів десятими дорогами.

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